「笑死」是相當廣泛使用的詞，除了出現在迷因中以外，日常生活的對話更是經常出現這句話，但你想過「笑死」是真的有可能成真的嗎？

文：Paloma González, Bakery Kung（GQ Taiwan）



的確，笑是良藥，它幫助你的大腦釋放所謂的「快樂荷爾蒙」，甚至可以改變你的情緒，改善你的一天，但是與所有事情一樣，太極端都是危險的。據說，希臘哲學家克里西普斯講了一個非常有趣的笑話，他自己笑得很開心，而後果卻不那麼有趣。據說克里西普斯開始笑得窒息，片刻之後，他失去了意識，心臟驟停，最終死亡。每個人都認為是他是真的「笑死」了，儘管我們無法真正確認這一點，而根據科學顯示這是真的會發生的事情。 笑死的想法聽起來像是祖母和老人為了讓你聽話而說的那些話，但事實並非如此，有證據和案例表明，有人真的因為笑得太多而死亡！

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為什麼人會笑死呢？

如果笑得太激烈，如果笑得太久或無法控制，就會導致一些問題，而這些問題可能是致命的。大笑可能導致腦動脈瘤破裂，導致大腦出血和損傷，以及增加顱內壓力和乾擾氧氣供應，這可能導致昏迷甚至死亡。

其次，大笑會引發哮喘發作（壓力、哭泣和許多其他事情也會導致哮喘發作），在某些情況下，它可能非常嚴重，以至於呼吸變得非常困難，如果不加以治療，這可能導致呼吸衰竭甚至心臟驟停。

大笑還可引起癲癇發作，當出現無法控制的大笑時，通常會在下丘腦發生。諷刺的是，正是這些癲癇發作讓人看起來好像在笑。過度的笑聲也可能導致窒息和失去意識。

當笑聲伴隨著嚴重的頭痛、頭暈、精神錯亂、呼吸急促和失去意識時，那麼你應該尋求醫療專家的幫助，以確保一切正常，背後沒有任何嚴重或不尋常的情況。

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笑得太多對身體不好嗎？

好消息是，笑死的案例很少，是通過一系列不幸的巧合發生的。一般來說，笑聲已被證明對身體和精神健康非常有益 （所以偶爾要看上一部好的喜劇），因為它可以減輕壓力，改善血液循環，降低血壓，並有助於減輕壓力。它能減輕壓力，改善血液循環，降低緊張程度，幫助肌肉放鬆，還能讓你吸收更多的氧氣，對你的肺和心臟有積極影響。

據說它還有助於控制抑鬱和焦慮的症狀，改善你的免疫系統並減少疾病的風險，它所釋放的安多酚也有助於你更好地應對疼痛，所以別太擔心，雖然「笑死」可能會成真，但是機率真的很低。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，真的不是開玩笑！科學證實人真的有可能「笑死」！】