港女批紋身師出售棄用設計草圖　網民反擊：你都冇買斷其他設計！

網上最近發生涉及紋身的糾紛！有港女在討論區上發文，稱自己向紋身師提供心儀圖案及細節以設計紋身，並選擇了其中一個設計圖作為自己的紋身。她後來發現未有被選擇的設計圖被用作其他客人的紋身，感到甚為不滿，形容感覺像是自己的經歷被紋到其他人身上，於是與紋身師對質。港女公開與紋身師的對話截圖，紋身師指設計圖如果沒有被選擇到，他有權留給下一位合適的客人，又指設計圖之間沒有關連，風格類似只是因為出於同一人。

事件引來網民熱議，但普遍都支持紋身師的說法，一來認為港女提供的只是概念（Idea），並無實質版權，二來港女亦沒有買斷當時紋身師其他設計圖的版權，或是明言希望其他設計圖不會被使用，批評「人哋設計，你放棄咗嘅方案都唔畀人賣？搵畫師畫圖都有分買斷唔買斷啦」。



（《太平紋身店》劇照）

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港女日前在連登討論區上以「『環保』紋身師攞舊客Idea當自己Design」為題發文，稱自己身上有1個對自己「非常之有意義」的紋身，該個紋身由紋身師特別為她設計，「咁當中嘅元素同細節就係由我提出嘅」。

紋身師提供數個草圖，港女選擇其中一個草圖後，以為「有職業操守嘅紋身師係唔會用客人剩低嘅草圖再轉售畀其他客人」，不料她的紋身師卻將未有使用的草圖供其他客人選擇及紋身。她認為由於圖案「入面嘅Details（細節）同諗法都係來自我嘅，而每一個細節嘅意義對我來講都係十分之重要」，質疑「如果係你，你接唔接受到自己咁重要嘅經歷喺其他草圖上面，仲要被其他人紋咗上身？」。

港女上載自己使用的紋身設計草圖。（連登討論區圖片）

圖為港女指當時她沒有選擇到的紋身設計，惟紋身師指圖案有作修改。（連登討論區圖片）

她引述紋身師說法，指設計是其作品，「所以我冇揀到嘅草圖就係屬於佢」，但港女反駁「呢啲草圖嘅Idea係Base on（根據）我嘅故事而創作」，自己最關注的是紋身師拿與她經歷相關的草圖作其他人的紋身，即使客人只是單純喜歡海和月亮的元素，「點解佢唔再另外設計啲圖畀佢啲客人」。

港女總結指，該個設計「對我來講係非常之有意義，但去咗其他人身上就變得亳無意義」，批評紋身師隨便將過去客人的圖案供他人使用，「咁其實佢有冇尊重過佢啲客人呢，有冇尊重過其他人嘅經歷？」、「佢話我畀錢佢設計，咁我淨係可以擁有我身上面嗰個圖，咁係咪代表剩低嘅草圖就唔係有關我嘅經歷呢，佢就可以隨便使用？」。

港女上載與紋身師的對話截圖▼ ▼ ▼

從港女上載與紋身師的對話截圖可見，紋身師被港女問到圖案是否她身上紋身的Sub Design（附帶設計）時，紋身師解釋指「咁唔同」，稱曾給予不同圖案供客人選擇，「佢鍾意呢個，但同你原先嗰張圖冇衝突」。紋身師又表示，客人純粹喜歡月亮及海的元素，「咁啱呢張圖就係呢2個元素，我都有重新修改過少少，所以有畀佢選擇，加上呢個係2個唔同flash圖」。

紋身師又提到，由於港女未有選擇其他圖案，「另外一個圖案本身你並冇選擇到，佢（圖案）就應該留返畀下一個我覺得適合嘅客人」，堅持「呢2張圖完全冇關連，風格上差唔多因為我係設計」，「如果我諗幾個Idea畀你選擇，你只可以選擇其中1個」。

（《太平紋身店》劇照）

帖文引起大量網民討論，但普遍批評港女，並支持紋身師。留言質疑根據港女的說法，「所以紋身師唔可以再用所有有關月亮同海嘅概圖？」，又笑指她的紋身可能都是舊圖案，「唔好睇得自己咁重要，畫完個圖就屬於你」，「紋身本身就係抄嚟抄去，啲古惑仔紋條龍，咁係咪其他人唔紋得？」。

網民又提到，紋身師是設計圖案的人，理應擁有版權，「要Uni（意指獨一無二）就一早講畀多啲錢買斷啦，畀得1個錢想食人隻車」、「你又無買埋另外幾個Design，你理得個Designer拎嚟做咩？」、「如果張圖係你自己設計拎畀紋身師，佢拎你設計嘅去賣就有問題，張圖本身佢設計，知識產權喺佢度，緊係可以拎去賣啦」。

（連登討論區）

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