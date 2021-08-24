14歲女童用$360手臂紋身　母哭崩：前程全毀　終花$3.6萬洗走刺青

小孩子在未有父母同意下成功紋身，責任應該在哪一方？內地最近有1名只有14歲的女童以300元人民幣（約360港元）在自己的手臂上紋身，但事後覺得後悔，性格更開始變得孤僻。母親批評涉事紋身店故意欺騙，「大好的青春毀了」，更花3萬元人民幣（約3.6萬港元）帶女兒到上海將紋身洗掉。事件引來網民熱烈討論，不少人都認為紋身店一方有問題，但家庭教育亦都不足。



內地1名14歲女孩早前在父母不知情下到1間紋身店紋身，回到家母親看到就立即哭了起來。（網上圖片）

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事件中的14歲女孩早前被爸爸送到內地遼寧省丹東市，她在家人不知情下到街上1家紋身店花300元人民幣在左右手臂上紋身，相信原因是出於好奇或貪玩。女孩的紋身款式由紋身店選擇，面積幾乎覆蓋整條前臂，十分顯眼，開始前紋身師傅沒有確定其年齡。

女孩回家後母親立即就發現紋身，想到女兒原本成績優異，擔心紋身會影響她的前途時就哭了出來。女孩事後亦都覺得後悔，經常都穿長袖衣服覆蓋紋身，不敢見人，性格亦又活潑開朗變得孤僻。

母親表示，紋身令她女兒前途盡毀。（網上圖片）

女孩母親狠批紋身店是為了賺錢而接受孩子紋身，故意欺騙。她之後又帶女兒到上海花3萬元人民幣將紋身洗掉，而紋身店則表示「你花多少錢，我給你3倍賠償」，即願提供900元人民幣（港幣約1080元）賠償，令女孩母親覺得十分氣憤，「這個900塊錢能買回我女兒的自尊心嗎？」。女孩母親及後更將事件上載到網上。

不少網民都認為紋身店需要負上責任，「只有14歲，店主應該想一下」、「有職業道德的紋身師是不會做未成年小孩生意的」，但留言中亦有人認為家庭有一定責任，「因為紋身變孤僻，還是因為家長的態度讓她變孤僻啊？」、「這個母親有點甩鍋」。最後亦有網民提到，問題可能出於紋身款式，「花紋不好，要是紋個精忠報國說不定還行」。

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