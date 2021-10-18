19歲少女去派對斷片全身瘀傷　2年後驚悉遭迷姦拍片靠紋身認自己

女子參加派對時要特別小心！英國女子施登（Chenice Seddon）約2年前參加朋友的派對，只喝3杯酒就醉至不省人事，至翌日早上醒來，雖然仍身穿衣服，但身上有多處瘀傷，雖然懷疑自己被性侵，但因為記憶空白只好放棄提告。直至近日，施登接到警方電話，查問她身上的紋身圖案後，就告訴她成為性侵短片中的受害人，及後更確認短片拍攝時間正是2年前那個派對。迷姦她的犯人被判罪成入獄10年，而派對搞手因更強姦3名少女被判入獄27年。

施登遭侵犯時年僅19歲，事件令自己完全改變了，變得不再信任朋友信任，更認為所有向她提供飲品的男性都會落藥，並會將她帶回家強姦。



迪生因強姦19歲少女罪成，被判入獄10年。（英國警方圖片）

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事發生於2019年9月，當時年僅19歲的施登到自稱名為「麥斯」（Max）的朋友家中參加派對，遇到麥斯的另1名朋友迪生（Dickson Ngaunde）。施登指自己雖然不認識迪生，但認得他是鎮上的人，記得他性格內儉害羞，而在派對上所有事情看起來都十分正常，她在麥斯的房間內與朋友一起跟隨着音樂跳舞唱歌，但約1個小時後就突然斷片。施登強調自己失去意識前只喝了3杯酒，包括伏得加及混合酒。

施登翌日醒來時發現自己在床上，身上有穿裙子及衣物，但身體感覺明顯有異，身上更出現多處瘀傷。她對事件感到十分奇怪，疑惑「為何我什麼都記不起？」，而自己過往不曾爛醉如此，當下只感到很糟糕及痛楚。她曾經找當晚同場的朋友一起回想事發經過，但大家都想不起任何事，不過有另外的朋友偷聽到麥斯與迪生的對話，一度指施登與迪生在當晚發生了關係。

派對搞手阿莫斯則因人口販賣、提供毒品及強姦3名14至19歲的少女而被判刑27年。（英國警方圖片）

施登對傳聞感到驚訝，因為她並不相信自己會與不覺吸引的男性有親密行為，但由於她的記憶空白，所以對此說法感到質疑，「如果我真的和他睡過，為什麼我會這樣愚蠢呢？」。她不想在沒有證據下指控別人強姦，恐因而毀人清譽，雖然曾經與迪生對質，但他指記不起曾與她發生性行為，最後因而作罷。

事發後數個月，施登一直猶如活在黑暗中。直至今年1月，警方來電指他們正打算提控2名男子，他們正是麥斯和迪生，當中麥斯的真名原來叫阿莫斯（Amos Ocheng），根據英國警方網站資料，阿莫斯為52歲，迪生則38歲，警方在調查其他案件事，於迪生的手機內發現不雅相片及影片，因而揭發性侵案。女警向施登確認其身上的紋身，特別是獨特的「My Magaluf 2017」字樣圖案後，直指在迪生的手機中發現淫褻短片，顯示施登在失去意識的情況下遭人強姦。

施登在今年初接到警方電話，得知自己的確曾遭人迷姦，心情立即掉進谷底。（GettyImages）

施登得知當晚自己被迷姦後，心情立即掉進谷底，更開始哭起來。在施登協助調查期間，警方阿莫斯曾強姦1名14歲女童。因阿莫斯及迪生都否認控罪，施登需要出庭指控對方，過程中要承受更大的痛苦，「我要觀看短片，忍住眼淚辨識他們的聲音，再確認他們的名字」。不過辯方律師一度指施登是職業的脫衣舞女郎，迪生更說當時是她乞求性愛，而且她十分享受，施登直斥「他（迪生）把我描述成1名妓女以縮短刑期」。

施登表示，她肯定自己在派對上只飲了3杯酒，但就離奇斷片，沒有任何記憶。（GettyImages）

雖然最終2名犯人都被判罪成，但施登事後仍感到十分害怕，因而要搬到別處居住。她最近接到電話通知，指2名犯人已被判刑，其中侵犯她的迪生被判刑10年，而派對搞手阿莫斯則因人口販賣、提供毒品及強姦3名14至19歲的少女而被判刑27年。

雖然案件已經告一段落，但施登仍然未能走出黑暗，除了要尋求專家協助之外，亦需要服用抗抑鬱藥。現時她正於利物浦就讀少年社會學學士。她指與自己同齡的22歲女生都可以出街與男生約會去派對，但她對此感到極之不安，「我怕自己飲得太多，會將自己置於1個易受傷害的位置，然後會有人侵犯我」，「未來我與男性的關係已經被摧毀，這不公平」。她又提到自己回家時都會十分小心，因為即使是朋友都會對自己不利，陌生人就更加危險。

（Daily Star）

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