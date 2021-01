巴國12歲女基督徒遭45歲男綁架結婚　遭鎖腳性侵5個月　警方懶理

撰文: 李納德 最後更新日期: 2021-01-24 11:00

巴基斯坦近日發生廣受關注的綁架案,1名12歲基督徒少女在家中被45歲的穆斯林男子綁架,強迫她改信伊斯蘭教及結婚。少女的父親報警卻遭警方冷待,需花3個月時間「登記案件」,而少女被綁架5個月期間被多人性侵,每天被囚禁在牛棚內清理糞便,更被綁上鐵鏈腳銬,警方後來受壓下終帶走少女,但最後竟聲稱少女是自願結婚,拒絕再跟進。 少女的父親向法院申訴女兒婚姻不合法,但縱使有出世紙證明女兒只有12歲,但法院委託醫生做的醫療報告,卻聲稱少女已經有16、17歲。父親受訪指女兒過着「奴隸生活」,已經精神崩潰,只希望她可以回家。

少女的父親指女兒只有12歲,被強迫結婚而過了5個月奴隸生活,但警方卻懶理。(barnabasfund圖片)

事發於去年6月25日,12歲的基督徒Farah Shaheen(現時已13歲)在位於艾哈邁達巴德(Ahmedabad)的家中被3名穆斯林綁走,當時Farah的哥哥和叔叔都趕去幫忙,可惜只能目睹她被45歲商人Khizar Ahmed Ali(Hayat)及同夥拖入車內。Hayat聲稱要她改信伊斯蘭教及結婚,並到附近1座清真寺行禮。

Farah的父親Asif報案,但警方拒絕處理案件,直至9月19日才向綁走女兒的男子Hayat提出訴訟,但警方堅拒拘捕Hayat,亦沒有採取行動把Farah帶家。因應當地基督徒示威及外界壓力日增,當地警方終於在去年12月5日將Farah接走。警方稱他們到場發現Farah被鎖在1個房間內,而Hayat及其同夥已經逃去。

少女被鎖在牛棚內,終日要綁鐵鏈及腳銬。(示意圖/資料圖片)

不過,警方交出一份聲明,稱Farah是自願嫁給綁架自己的人,並撤銷了對Hayat的控罪,更稱不會再作調查,因為Farah是同意結婚。法院當時下令少女交由警方拘留,並對包括Hayat在內的6名犯人就案件作登記。

惟有警方消息人士爆料,稱綁架者折磨少女身心,其腳踝上有很深的痕,證明她是長時間被囚禁,但警方高層故意在調查報告中,誤報Farah有17歲。雖然和未滿16歲女孩性交,在當地法律會視作強姦,但警方經常會因偽造的宗教改信證明和伊斯蘭結婚證書而赦免犯人。

Asif多次去警局報案,但警方拒捕採取行動,而Asif寫信去警察總部陳情亦無回音,警方甚至叫他忘記女兒,要為女兒改信伊斯蘭教感高興。Asif希望透過法院取回女兒監護權,於是向申訴女兒的婚姻不合法。當地社運人士指,警方和犯人溝通後,決定將Farah留在警署,但事實上她的精神嚴重受創,根本難以作供,質疑警方在幫助罪犯。

Asif向英國組織「Aid to the Church in Need」透露,去年12月警方救出女兒時,她受嚴重創傷無法說話,後來一點點的告訴他被綁架時面對的折磨。女兒每天都要綁上鐵鏈做「奴隸」,手腳因鐵銬嚴重受傷,「Farah告訴我,她被當成奴隸,被迫整天工作,在牛棚清理糞便」,她要在牛棚內拴住鐵錬睡覺。Farah被多次性侵,除了Hayat及其同夥,就連房東都多次強姦她。

Asif批評當地警方、法院及醫護都拒絕為女兒伸張正義,去年6月他報案,警方花了3個月時間「登記案件」,更在警署被稱作「churrah」(意即廁所清潔劑,當地人用來辱罵基督徒),說他沒資格坐到辦公室,更有警員威脅要起訴他「褻瀆罪」(用來對付基督徒等小數群體的法律,可囚終生)。

後來Asif向法院申訴女兒的婚姻不合法時,即使擁有女兒出世紙,證明女兒被綁架時只有12歲,但法院委託做的醫療報告,竟稱女兒年齡是16至17歲之間,痛斥報告完全是捏造,是對醫護行業獨立性的侮辱。法院審理案件期間,法官竟將Farah安置到婦女庇護所,不讓她回家和家人居住。

Asif希望法院可以廢除Farah的婚姻,允許她回家,他形容女兒5年前失去母親以來,心靈已一再受創,她在6名孩子中排第二,平日由她照顧4名弟妹,事後面對嚴重的精神困擾問題,說話斷斷續續,急切需要回到家人身邊。

目前消息指,當地市議會已評定Farah被綁架時的結婚文件屬偽造。Asif期望政府可以出手制止這種惡行,並將罪犯繩之於法。據巴基斯坦人權組織「Movement for Solidarity and Peace」統計,每年當地有逾1000名12歲至25歲的基督教或印度教年輕女性被綁架。

