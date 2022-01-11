功課寫「慈」字被指錯　正字竟有草花頭？網民：我幾十年都寫錯？

由細到大寫「慈」，未料為人父母才發現自己一直寫錯字？近日1名港媽在網上發文分享小孩的功課，發現小朋友本來抄寫「慈祥」一詞，但老師批改時竟圈起「慈」字，並指出是草花頭，引來網民熱議，不少人驚呼「原來我幾十年都寫錯咗？」。



港媽發文分享小朋友的功課，看到老師指「慈」字有草花頭，引來網民熱議。（fb群組「不願小朋友成為功課奴隸」）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名港媽日前在facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」發文，指小朋友做功課要抄寫部份詞語，其中包括「慈祥」、「湊合」、「保證」等。不過，老師卻指出「慈」字寫錯，並寫下有草花頭的版本。

港媽在帖文指，「雖然字典係上面寫法（草花頭），但我一向都係下面寫法（慈）」。大部份網民看後認同樓主說法，紛紛表示自己從未見過有草花頭的寫法，批評老師矯枉過正，「我都一向寫下邊（慈）嗰個」、「由細到大原來我寫啲中文都錯」、「我幾十年都係寫慈」、「慈係異體字，詞語表都有寫，叫老師睇睇，應該會接受返啊」、「吹毛求疵啦，我哋由細寫到大，老師教㗎」，網民又曬出多張照片，顯示不少商場、學校等都寫「慈」，笑言「一堆學校、政府設施本身都要改名」。

翻查教育局《香港小學學習字詞表》網頁，「慈」字上面部份是草花頭，「慈」則為異體字。（《香港小學學習字詞表》網頁截圖）

翻查教育局《香港小學學習字詞表》網頁，「慈」字上面部份的確為草花頭，但異體字為「慈」，後者亦較常用。

同場加映：小六數學題難倒補習教師 大學生都認輸



小六數學題難倒補習教師 大學生都認輸