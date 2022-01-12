姜濤《Dear My Friend,》得獎　姜糖聘視障人士製應援卡網民大讚

今時今日追星應援也可以非常有意義！姜濤紀念已故朋友的歌曲《Dear My Friend,》於多個頒獎禮奪獎，一眾粉絲姜糖為了慶祝，特別聘請視障人士製作點字明信片應援及做善事。香港失明人協進會發文大讚姜糖的善舉，指點字應援卡不但讓視障人士賺到收入，也示範何謂生命影響生命，讓歌手「真正做到用作品說話」。



姜糖為了慶祝姜濤的歌曲《Dear My Friend,》於多個頒獎禮奪獎，特別聘請視障人士製作點字明信片應援及做善事。（ig「lovegingerkto」圖片）

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香港失明人協進會於facebook專頁發文，指一眾姜糖為慶祝姜濤的歌曲《Dear My Friend,》於多個頒獎禮獲獎，特意邀請會方協助，聘請視障人士製作點字明信片作為應援物品。帖文指，應援卡上的點字是由視障人士逐張打上，不但提供就業機會，也令應援活動更加有意義，「讓他們可以賺取收入之餘，亦為Postcard增添溫暖和意義，感受那觸得到的心意」。

有份籌備應援的姜糖早前發文，貼出「不認識黑暗的人，無法擁有光明」字句，指視障人士每日面對黑暗，努力生活，非常值得支持，故特別選擇香港失明人士協進會旗下的社企「休Cafe」作為應援活動地點及安排視障人士製作點字明信片，「因為姜濤令我哋連結在一起，同時，因為他的善良啟發咗我哋喺能力範圍內，做應援活動都不遺忘幫助有需要支持嘅人」。

姜濤紀念已故朋友的歌曲《Dear My Friend,》於多個頒獎禮奪獎，姜糖亦以慈善方式應援支持偶像。（資料圖片）

會方大讚姜濤及姜糖，藉活動讓人體會到何謂生命影響生命，「新一代偶像除了吸引支持者喜歡自己外，也在自己的作品中為大家帶來思考空間，一起成長，真正做到用作品說話，好厲害」。帖文續指，姜糖亦大方捐出了100張限量應援卡，只要於「休Café」隨心捐款便可領取1張，捐款全數直接交予會方。

不少網民也大讚應援活動非常有意義，「雖然我唔係姜糖，不過呢份應援溫暖度、重量度十足，用愛影響生命」、「希望因為姜濤可以引發到更多人去關注協會及失明人士的需要」、「好有意義的應援。失明人士不等於失去能力，仍然是可以工作，可以貢獻社群，感謝你們的工作」、「受到姜濤嘅啟發，大家先至知道，原來支持偶像並不是只聽佢嘅歌，撐佢嘅場，而係身體力行去做善事，付起對社會責任」。

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