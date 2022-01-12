中文IQ題？瘋傳台灣「左右調轉」謎之路牌　睇真內容原來係廢話

為了行車安全，交通標誌的設置百百種，難免會有搞不清楚的時候，但近日有一名網友附上自己拍攝圖片表示，交通標誌上的左轉放在牌子右邊，右轉放左邊，容易讓人搞混，也有網友留言表示這內容是常識，沒必要花錢做成牌子。



原PO在爆怨公社發文表示，牌子都要做了，為什麼不把它做完整？可以區分顏色或加箭頭符號，結果右轉文字放左邊，左轉文字放右邊，難怪不守交通規則的人左右不分。

隨後不少網友紛紛留言「排版的左右不分」、「就算分兩塊牌子，不守交通規則的人依舊無視好嗎」、「不守交通規則的人連看都不看，都在看手機」、「會這麼做的人就是會這麼做，不需要看牌子，不會這麼做的人，貼在他擋風玻璃上他還是不會做」。

此外，也有網友留言認為牌子設置不必要：「我以為這是自然反應！」、「不然要靠左右轉，靠右左轉嗎？這個牌子本來是多餘的了」、「這不是常識？為什麼要做這個牌子？」、「一句廢語標誌」、「真是夠了，連寫個廢話都能違反人性把左右顛倒放啊」。

【同場加映】路牌本應指點迷津，不過如果設計或者擺放有問題，分分鐘引起更大疑問！有內地網民整合多個令人覺得疑惑甚至是自相矛盾的路牌，例如說「綠草如茵不得亂踏」其實連半條草都沒有，指是幸福通道的大閘卻有禁止入內的指令，令看到的網民都不知道「笑好定嬲好」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】