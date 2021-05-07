新西蘭馬路驚現大量巨型陰莖塗鴉　畫家或惹官非　街坊畀like力撐

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-07 22:17

新西蘭30歲男子厄普森（Geoff Upson）過去這段日子，多次在出現問題的路面畫畫，截至目前約已經畫了上百次，其中更有部分圖樣是男性生殖器，引起外界注意。他宣稱，這只是為了引起有關單位對道路鋪平修整的注意，同時協助用路人避開路面坑洞，但如今他已被奧克蘭交通局盯上，可能面臨法律問題。

綜合《新西蘭先驅報》、《紐約郵報》報道，厄普森多年前曾針對住家周邊許多路面坑洞提出至少20次申訴，但一直得不到當局重視，讓他自2018年起，在路面有坑洞的地方畫畫，迄今約莫已畫逾百次。

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他宣稱只在需要修整的路段畫畫，有時在坑洞周邊畫一個圈，在問題面積大的地方，才會畫上男性生殖器的塗鴉，且在畫畫的過程當中，都穿着反光背心確保安全。

但當局認定，厄普森的塗鴉行為可能分散其他用路人的注意力，造成安全風險，奧克蘭交通局如今也表態，強調會針對在路面上畫男性生殖器的行為採取法律行動。

「如果他們出來修路，那我的塗鴉100%會被移除」，厄普森坦言，市政委員會的工作就是要確保用路安全，但如今卻沒有做到這件事。

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