元朗現的士乘客開門嘔吐隔Mon都覺臭　網民突破盲點話反而仲好？

坐車時身體不適已經不幸，如果忍不住在車上嘔吐更會尷尬非常！近日網上流傳1張的士乘客打開車門嘔吐的照片，可見乘客的嘔吐物有不少「擊中」車門，門抽更加成為嘔吐的小池塘。網民笑言司機「多得佢唔少」，但亦有網民突破盲點，指最近生意淡薄，「呢啲先搵錢」。



有網民上載照片，指有乘客打開的士車門後嘔吐，畫面十分惡心。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

有網民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載該張照片，有留言認出拍照位置為元朗雞地一帶。照片中可見1部的士停了在路邊之後，車上乘客打開車門彎腰向前嘔吐，他除了嘔在地上之外，車門亦都沾到嘔吐物，包括門抽亦都被嘔吐物塞滿，狀甚恐怖。

留言中不少人都認為乘客嘔吐時的狀態恐怖，不過有開門已經算是不幸中之大幸，「佢算好，開門嘔……」、「開咗門已經好好多」，但亦有行家表示「最弊佢嘔到門抽都係，呢啲位最難洗㗎」。網民們亦笑言，最近生意淡靜，有客人嘔吐賠償清潔費可以幫補收入，「有外快賺，仲好」、「冇咩生意，呢啲先搵錢」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

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