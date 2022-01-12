龜兔賽跑走出童話　神還原賽果網民驚訝：童話故事不是騙人的

著名童話《伊索寓言》的龜兔賽跑故事相信許多人都不陌生，故事最後是烏龜成為贏家，而近日網上瘋傳一段影片，影片內容就是兔子與烏龜賽跑的內容，堪稱是現實版的龜兔賽跑，結果比賽如同童話內容一樣，烏龜成了最終贏家。



這是在泰國舉辦的一場寵物用品展覽會，為了吸引民眾參展，主辦單位邀請兩位萌萌明星——兔子與烏龜比賽賽跑，在距離不到五米的賽道上，裁判一起放下兩位選手……

鳥龜與兔子的賽跑，最終結局會如童話般？

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只見比賽一開始兔子三兩下跳到賽道中段後就停滯不動，而烏龜則是穩健地一步一步往前走。眼看烏龜就要走到終點，兔子仍在賽道中段東張西望，似乎被場外的事物分心了，最後烏龜後腳踏進終點線，成為這場經典「龜兔賽跑」的大贏家。

網友看完表示「童話裡不一定都是騙人的」、「不要以為小時候聽的故事書都是唬爛的」、「論恆心與毅力的重要性」、「太聰明反而容易分心」、「驕兵必敗」、「大野狼是不是也可以吹倒房子」。

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