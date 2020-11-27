美動物園分享動物「露骨照」　X光下面目全非　你可認出幾多隻？

大家看過動物的「露骨」照片嗎？別多想，說的是給動物做體檢時拍的X光照片。

最近，美國俄勒岡動物園的常住居民們剛剛結束了一場年度大體檢。所有在園裏安家落戶的動物，都被帶走拍下了屬於自己的「露骨照」。獸醫們表示，通過X光片，他們可以知道動物的健康狀況，從牠們的骨骼強度到心臟的健康程度都能檢查一下。

同時，在體檢工作結束後，動物園還會挑選一些照片放到網上秀一下，展示這些動物的「內在」魅力。幾年下來，動物園憑藉這些照片收穫了大量人氣。這些體檢照甚至變成了不少網友每年必看的「骨感動物秀」……

猜中一半已屬王者 立即挑戰看看你能認得多少動物？（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 28 + 28 + 28

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【同場加映】印度黃金鱉「撞臉」漢堡包掀熱話 與眾不同「白化動物」還有這些（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 20 + 20 + 20

【同場加映】英國動物園5隻鸚鵡齊爆粗罵遊客 愈鬧愈上癮 分開養先得掂（點圖放大瀏覽）👇👇👇

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】