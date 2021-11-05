《沙丘瀚戰》沙蟲是真的？神出鬼沒的海怪　資深潛水員也被嚇倒

在最近上映的科幻電影《沙丘瀚戰》（Dune）的原著小說中，有這樣一種面目猙獰又無比強大的生物——沙蟲， 超過百米的體型、厚實的鱗甲、可怕的巨齒使牠們成為星球的霸主。



而在現實世界，還有真有一種生物長得和牠有點相似，只不過牠不在沙中穿梭，而是生活在海裏。

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一位有着40年潛齡的老練潛水員在一次常規潛水時，就發現了這種造型奇特、形似「沙蟲」的家夥，牠的身體呈現詭異的管狀，就這麼飄在水中，著實給他嚇了一跳。牠看上去不像人造物體，但也看不出任何熟悉的生物特徵，眼睛鼻子嘴通通沒有。牠在水中感覺十分柔軟，一端有圓形開口而另一端卻封死，像個詭異的海洋大口袋似乎見誰吃誰。但在水下見到牠大可不必驚慌，這東西只是一種正常的海洋生物，叫做火體蟲，名字來自希臘語中火的單詞Pyro。

牠習慣在夜晚來到海洋當中的上層水域捕食，有時甚至淺到人類潛水所能涉及的深度，扭曲碩大的體型往往能嚇到一些初次見到牠的潛水員。火體蟲神出鬼沒，可大可小，有時是個長到十幾米長的海怪，巨物恐懼症患者的夢魘。但有時，牠又小巧得像幾粒海水中的大米在水中來回游動。這種神奇的現象也讓牠有了個別稱叫做「海洋獨角獸」，表示火體蟲就像獨角獸一樣神秘莫測。但獨角獸好歹看起來像一匹馬，能夠推測出牠們如何移動，進食等生活習性。這從上到下空空如也的火體蟲，究竟是如何在殘酷的海洋中生存下來的呢？

這時就得揭開火體蟲巨大體形背後的秘密：每一條超長火體蟲，其實都是由成千上萬個火體蟲個體手拉手結伴而成，本質上是一種隨波逐流、抱團取暖的浮游生物。本身體格微小的牠們為了能夠高效地生存，會從體內向外分泌出一種粘液，就這樣你黏我我黏你，逐漸構成了巨大的火體蟲縫合怪，同吃同住同命運。牠們的進食和藍鯨很像，更像是一種過濾，火體蟲運用體內一種叫做腮籠的器官吸收海水，留下水中有營養的部分，再把水排出。這樣的進食方式就導致牠們經常像水母一樣一頓一頓向某個方向前進，但其實人家只是在默默地吃飯，並沒有在趕路。仔細觀察火體蟲的表面，會發現牠的「皮膚」並不如看起來那麼絲滑，而是凹凸不平，每一個凹凸即為一隻小火體蟲。放大看看，噫……密恐要犯了。

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隨著種群數量的增多，牠們會不知不覺間就結合為長條口袋的樣子，共同把廢水排到管子內部，再經由管子的開口排出，如此循環往復，艱難的生存下去。但數量的增多也意味著整個族群內大膽的想法也越來越多，有時牠想往左游，牠卻想上浮，導致火體蟲移動效率低下，漂在海流中不知所措。

此外，火體蟲還有個深海生物常備的技能——發光，這也是牠為什麼名字裏帶火的原因。每個個體體內均有一副發光器官，不僅我們看起來好看，對牠來說也能通過光芒吸收更多的小浮游生物在身邊聚集，吃個飽飯。而且，火體蟲還會催動自身發光來對外部光源做出反應，你亮我也亮。在潛水員的燈光影響下，看起來就好像能和人類互動。這點和科幻小說《沙丘瀚戰》中對沙子反應十分敏感的沙蟲似乎有著異曲同工之妙，可以說是現實版海洋裏的溫順「沙蟲」了。但不同的是，沙蟲的嘴用來吃，而火體蟲的嘴，卻是用來拉的……

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