袁國勇倡戴2個口罩防Omicron　網民：戴1個都唞唔到氣，仲戴2個？

【Omicron／口罩／袁國勇】本港新冠肺炎疫情升溫，短期內更出現2宗大廈垂直傳播，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（1月12日）見傳媒時表示，Omicron變種病毒空氣傳播力強，建議市民可考慮佩戴2個口罩。
袁國勇「戴2個口罩」的言論隨即引起網民熱議，大部份留言都質疑有關做法，直指「太Crazy」，紛紛鬧爆「戴1個都唞唔到氣啦，仲要戴2個？」，有人更質疑未來因應疫情變化，會否呼籲巿民要戴更多口罩，「2個唔夠戴3個，無打針就戴4個」。
Omicron肆虐全球，美國疾病控制及預防中心（CDC）計劃更新口罩指南，建議選擇高防護性的N95或KN95口罩。袁國勇今回問應時表示，香港現時社區出現個案仍然很少，未需要戴N95，但可以考慮戴2個外科口罩，「增加保護力、增加過濾能力，這個可以值得考慮」。
袁國勇補充，市民可以考慮至少戴1個外科口罩以及1個布口罩，也可達到同樣效果。
多角度看袁國勇造型▼▼▼
網民鬧爆：Crazy！
袁國勇建議戴兩個口罩引起網上熱論，大部份網民都質疑做法，批評其說法「Crazy」，「戴1個都唞唔到氣啦，仲要戴2個？」、「好叻呀！咁都俾你諗到！」、「呢次真心好笑」、「2個唔夠係咪3個呀？專家」、「袁先生，你為什麼不試下戴2個口罩？」，亦有網民質疑有什麼科學根據，笑言「好似之前abcd類咁，接種1劑疫苗戴4個，2劑疫苗就3個，3劑疫苗戴2個」。
單日增22確診！多34處所強檢包括6學校！強制檢測名單、限期須知科興疫苗接種降至5歲│打第3針？復必泰科興副作用！5類人不宜接種防疫｜增37宗確診 現源頭不明個案 專家列8個Omicron初期症狀疫苗接種中心增至14間！最新檢測中心、接種中心名單、開放時間屯門疫情｜疑銀紙成播毒媒介 研究揭8樣物品要小心！呢樣最高危Omicron襲港防疫｜互動地圖即睇高危食肆、商場、強制檢測名單
同場加映：袁國勇衣着17年不變 每日穿同款衫有原因 網民：主角唔使換衫
點擊下圖即睇袁國勇17年衣着進化史▼▼▼
+12