袁國勇倡戴2個口罩防Omicron　網民：戴1個都唞唔到氣，仲戴2個？

【Omicron／口罩／袁國勇】本港新冠肺炎疫情升溫，短期內更出現2宗大廈垂直傳播，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（1月12日）見傳媒時表示，Omicron變種病毒空氣傳播力強，建議市民可考慮佩戴2個口罩。

袁國勇「戴2個口罩」的言論隨即引起網民熱議，大部份留言都質疑有關做法，直指「太Crazy」，紛紛鬧爆「戴1個都唞唔到氣啦，仲要戴2個？」，有人更質疑未來因應疫情變化，會否呼籲巿民要戴更多口罩，「2個唔夠戴3個，無打針就戴4個」。



袁國勇繼續戴其招牌鴨嘴形口罩。（歐嘉樂攝）

Omicron肆虐全球，美國疾病控制及預防中心（CDC）計劃更新口罩指南，建議選擇高防護性的N95或KN95口罩。袁國勇今回問應時表示，香港現時社區出現個案仍然很少，未需要戴N95，但可以考慮戴2個外科口罩，「增加保護力、增加過濾能力，這個可以值得考慮」。

袁國勇補充，市民可以考慮至少戴1個外科口罩以及1個布口罩，也可達到同樣效果。

多角度看袁國勇造型▼▼▼

網民鬧爆：Crazy！

袁國勇建議戴兩個口罩引起網上熱論，大部份網民都質疑做法，批評其說法「Crazy」，「戴1個都唞唔到氣啦，仲要戴2個？」、「好叻呀！咁都俾你諗到！」、「呢次真心好笑」、「2個唔夠係咪3個呀？專家」、「袁先生，你為什麼不試下戴2個口罩？」，亦有網民質疑有什麼科學根據，笑言「好似之前abcd類咁，接種1劑疫苗戴4個，2劑疫苗就3個，3劑疫苗戴2個」。

同場加映：袁國勇衣着17年不變 每日穿同款衫有原因 網民：主角唔使換衫

袁國勇衣着17年不變 每日穿同款衫有原因 網民：主角唔使換衫

點擊下圖即睇袁國勇17年衣着進化史▼▼▼

