屯門疫情｜疑銀紙成播毒媒介　研究揭8樣物品要小心！呢樣最高危

【Omicron／屯門／疫情／現金鈔票／病毒存活時間】Omicron疫情下屯門情況備受關注，其中屯門愛定商場東亞大藥房老闆一家四口染疫，衞生防護中心懷疑，傳播途徑與現金交收有關。

翻查資料，港大於2020年研究發現，新冠肺炎病毒可在不同物品上存活一定時間，當中可在鈔票銀紙表面存活2天，有一樣物品更可以存活7天，緊記要小心注意防疫。



港大於2020年年曾研究新冠病毒在不同物料上的存活時間，紙巾、銀紙，甚至鈔票銀紙都可以，當中可在鈔票銀紙表面存活2天，有一樣物品更可以存活7天！

新冠病毒在各物品存活時間如下 ▼▼▼

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食物方面，過往曾有冰鮮魚、巴西雞翼等檢測到新冠肺炎病毒，雖然目前未有證據或實例顯示新冠肺炎病毒會透過食品傳播，但大家購買、處理及進食時都要做好防範。《香港01》綜合世界衛生組織及香港衛生防護中心，歸納出12項飲食安全注意事項，大家記得做好，以防出問題。

處理肉類、水產、蔬果12項須知▼▼▼

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【手機、網購包裹、Switch消毒清潔方法指南】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在香港再度爆發，要避免中招，其實手機包括iPhone及Android、網購速遞包裹、近期日日玩的Switch遊戲機等「病毒潛在溫牀」的高危點，都需要徹底清潔！

▼▼▼ Android及iPhone清潔消毒方法 ▼▼▼

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▼▼▼ 網購包裹清潔消毒7大重點 ▼▼▼