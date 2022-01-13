馬國大媽餐廳拎玻璃樽火爆互毆　打到爆衫唔放兼大鬧和事佬：滾開

女人打架或比男人更兇悍！網上流傳片段，馬來西亞兩名大媽於餐廳內因事口角，一言不合隨即動手，竟拿起玻璃樽及膠椅作武器互毆。其中1名大媽其後更出絕招，拉起另1大媽的上衣不放，導致對方露出內衣「走光」，甚至一度嘗試將對方的褲子也拉下。當有其他食客走近時，該大媽亦大聲怒斥「滾開」，激烈又誇張的場面引來大批於附近用餐的食客圍觀，影片亦被瘋傳。



馬來西亞兩名大媽於餐廳內因事口角，一言不合隨即動手，竟拿起玻璃樽及膠椅作武器互毆，甚至拉扯上衣至幾乎「走光」。（fb「全馬犯罪，情報，新聞，娛樂吹水站」影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有馬國網民周三（12日）上載片段至社交網站，可見身穿粉紅上衣的大媽與另1黃衣大媽於當地的餐廳內口角，兩人互相指罵各不相讓，同桌的1名男子則在旁嘗試調停，不過未有成功。大媽繼而動武，兩人拿起已喝光的玻璃酒樽作勢互扑，紅衣大媽看準機會快速掌摑對方，黃衣大媽不甘被辱，即以玻璃樽向紅衣大媽頭部及手臂不斷猛打，導致玻璃樽飛跌到地上，留下滿地碎片。

+ 8

紅衣大媽被打後大怒，氣沖沖地再次拿起玻璃樽打算還擊，失去武器的黃衣大媽只好抓住膠椅作盾牌自保，雙方再次指罵並對峙一番，附近的男子也走近勸交，不過紅衣大媽未有理會，她突然丟下玻璃樽，改為將膠椅推倒在地，順勢將黃衣大媽拉向自己，不斷拉扯對方的上衣，並將其頸鏈扯下，導致黃衣大媽幾乎「走光」，連內衣也露出，只能不斷用手護住胸部。

男子看不過眼，再次走近勸喻，惟紅衣大媽未有理會，反而高聲怒斥「滾開」，令眾人不得要領。紅衣大媽拉下黃衣大媽的衣服後仍不甘放手，之後更整個人蹲下，試圖將對方的褲子也拉下。激烈的打鬥引來一眾食客圍觀，連本來安靜休息的小狗也嚇得吠過不停。

激烈的打鬥引來一眾食客圍觀，紅衣大媽一度高聲怒斥打算勸交的男子「滾開」。（fb「全馬犯罪，情報，新聞，娛樂吹水站」影片截圖）

片段曝光後引來網民瘋傳，不少人也指兩名大媽年紀不小，仍於公眾地方打架及拉扯衣服非常難看，「兩位阿嬤看起來都已經年過半百，就不能都克制一下脾氣嗎？」、「吃到這麼老了還是不會想，為了那麼小事情，好好說不就行了嗎」、「兩位加起來百多歲了還要打架，好命在家看孫子了，還在喝酒外打架」。

亦有人認為旁邊的人未有拉開兩名大媽，甚至一度起哄的行為缺德，「這些周圍的uncle吃到老是頭殼壞了是嗎？不會拉開他們的啊」、「拍攝放上網重要過阻止她們倆？」、「那班男人能坐在一起聊天，應該是朋友吧？朋友被人脱掉衣服了，都不去救她。」

港鐵MMA│不滿講電話太大聲 大媽港女車廂互摑扯頭髮 打鬥超兇狠



早前網上流傳片段，兩名女子在港鐵內上演「車廂MMA（綜合格鬥）」，互相掌摑、推撞、扯頭髮，從車廂中央打到座位，最終要由其他乘客勸阻分開兩人，但雙方仍有口角。片段於網上瘋傳，有網民認同搭車時大聲講電話的確令人討厭，亦有網民形容「阿姐好嘢，快狠準」。港鐵回覆查詢表示，車站並沒有相關事件紀錄，亦沒有收到乘客求助，但呼籲乘客為己為人，保持舒適乘車環境，不應作出任何有可能滋擾其他乘客行為；若乘客遇到類似情況，可聯絡車站職員，以便適切跟進。



網上昨晚流傳片段，兩名女子在港鐵內上演「車廂MMA（綜合格鬥）」，互相掌摑、推撞、扯頭髮，從車廂中央打到座位。（YouTube影片截圖）