女生人工流產翌日　渣男友即想親熱：墮胎錢我出連摸一下都不行？

情侶之間相處理應互相尊重，但台灣1名女子最近就發文訴苦，指日前她剛完成人工流產，醫生表明要休息一段時間，惟男友翌日晚上便要求親熱，被拒絕後更理直氣壯地說「已經幫你出墮胎的錢算很負責了，現在連摸一下都不行是不是？」，讓女事主大感失望。



台灣近日有女子在網上發文，表示自己剛墮胎不久，男友便要求親熱，被拒絕後更說出讓樓主心碎的話。（示意圖 / 資料圖片）

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事主在Dcard討論區以「昨天剛墮胎完男友說他想要……」為題發文，表示她昨天（15日）才剛做完人工流產，醫生提醒她需休息一段時間才能有性行為，男友雖然知悉此事，卻一直要求與事主親熱，甚至趁女方睡着時「騷擾」她，當事主拒絕後，更說出令事主非常失望的話。

事主看到男友的反應後感到心灰意冷，又補充指男友性格本來就非常好色，但平時對她很好，家境也非常富裕，當事主因為學校附近昂貴的租金而躊躇不前時，男友的家人便直接買下1戶新公寓，讓2人一起住到大學畢業；男友得知她經常被破舊的手機割傷手，又會送她新電話，「還有iPad、Mac跟每天的外送都是男友付的，平常也是坐他的車出門」。

樓主自感寄人籬下，過去亦因為男友不喜歡用安全套，故她每次都生吃事前避孕藥，男方同時害怕被家人知道女友懷孕，打破其在家人心中「乖乖牌」的形象，2人最後才會選擇墮胎。

台女指男友家境富裕，除了好色這一缺點，一直對她很好，但最後又在帖文補充說，已決定大學畢業後提出分手。（《無法抗拒的他》劇照）

帖文一出即引來大批網民討論，並狠批樓主的男友是渣男，紛紛勸她分手，「不要傻了快分手」、「墮胎也要做月子欸，還在想性行為，原po要照顧好自己」、「不分手就有可能要一直墮胎哦，妳的身體能承受幾次」。不久，樓主更新帖文表示，決定大學畢業後提出分手。

（Dcard）

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