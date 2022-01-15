坑口顯明苑545呎2房　60萬MUJI無印風裝修配粉紅淺藍和諧中帶活力

日系無印風一向予人素淨、自然的感覺，愈來愈多人在家打造MUJI風，期望帶出家居的細緻質感。是次單位以和風為主調，全屋設計格調一致，如你也是喜歡自然風的公屋、居屋住戶，跟着裝修佬的介紹來參考這篇案例文章就對了！



+ 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

基本資料：

坑口顯明苑／545呎／1廳2房／工程費用約60萬

日系設計風格基本元素

是次單位戶主十分喜歡自然環境，期望新居裝修後會有舒適的感覺，讓自己回到家後可以放鬆身心。設計師以日系和風設計全屋，基調以白色和原木色為主，甫入屋就能感受柔和的陽光和溫暖。

日系風格或和風設計，現在通常指無印的自然、簡約色彩。要做到這種效果，最重要的是統一整體風格。在以下案例中，你會發現全屋的感覺相當和諧，家具類型和設計用色都不會衍生衝突。

日系環境需要一點綠去點綴，設計師在客廳擺放幾棵植物，為屋裡增點些生氣，更能體現出MUJI風的自然感。

用色和材料

設計師在此單位的用料用色都與自然有關，木色的家具與木色的地板，兩者顏色非常接近，近乎是原木的顏色，更有大自然的感覺。而正因家具和地板用色的相似，讓人一踏入屋就有與單位融和一體的感覺。

木紋地板

地板選用顏色溫暖的木紋磚，踏上去使人彷彿走在自然森林裏。

採自然光

日系風格所堅持的「自然」除了用料上的自然感覺，在光線的採用上都是依賴自然光。是次單位面向西南，有充足的陽光照射，因而在整體設計方面要考慮自然光的色調配合，設計師最較關心的是客廳牆身顏色。

設計師在客廳設計了一道特色牆，在油漆方面選以珍珠白色代替普通純白色，因為白色在日光的照射下會有不同感覺，如使用普通的純白色，在陽光照射下會顯得刺眼，自然溫暖感覺頓失。利用自然光源，加上頂燈的光線輔助，珍珠白色牆更具特色，亦更溫暖。

稍有變化的房間

如你略嫌全屋一致的色系有點單調，可以參考設計師對睡房的設計。日式裝修一般不會出現浮誇、或色彩鮮艷的裝飾，因此設計師在兩間睡房選用淺粉紅及淺藍等素色系的牆色，不會破壞全屋色調之餘亦加入點活力。

間隔

從入屋開始，如不刻意尋找，你不會感覺單位內有任何門存在，因為設計師以暗門設計兩道睡房門。利用暗門的好處是透過隱形的設計來避免單位出現過多的混搭，除去令房子看起來不和諧的元素，同時亦令全屋的空間感提升，以配合整體融和的特色。

其中一道房門置於特色牆中，與牆壁融為一體，隱於無形。另一道房門以條子木紋設計，在電視機旁像是屏風的一部份，既可保留分隔空間的功能，其直紋線條亦令房門線更不顯眼。

書桌被裝在客廳一旁，為儲物櫃的一部份，節省空間之餘亦配合全屋「融和一體」的特色。

本次案例的氛圍令人單單看到相片就感到舒適萬分，相信戶主回到家中也可盡卸一身的疲勞，在石屎森林中享受喘息的空間。喜歡自然風的你不妨也參考以上設計！

讀者如有查詢，歡迎向「裝修佬」fb留言或私訊，裝修佬將會繼續撰文問解答大家疑問：按此

作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



↓↓↓裝修實例｜粉嶺翠彤苑1100呎複式3房 120萬簡約設計細節位顯心思↓↓↓

+ 7

↓↓↓【裝修實例】鴨脷洲漁安苑450呎2房 40萬設計時尚廚房仲有驚喜位↓↓↓