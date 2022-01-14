已婚男偷食人妻疑被派綠帽　扮夫捉姦勒索第四者　案情震撼網民

內地發生劇情比連續劇出軌情節更狗血的「捉姦諜中諜」案件。上海1名已婚男子和已婚女子發展婚外情，雖然自己都是姦夫，但經常懷疑小三對自己「不忠」。去年10月，已婚男到小三家中幽會時乘機偷看對方手機，發現有名男子和小三關係曖昧。當日淩晨他接小三下班回家，在廁所偷聽到那名「第四者」居然摸上門，將計就計衝出，當場冒認是小三的丈夫，掌摑姦夫後拿刀迫他下跪，更要姦夫賠錢。2個「姦夫」經討價還價後以3萬元人民幣成交，因為對方身上現金不夠，只好寫下欠單後再付款，未料被勒索的姦夫脫身後就去報警。當地法院早前判已婚男敲詐勒索罪成，判囚1年。最令網民驚訝的，是這名姦夫自己與人妻通姦，竟然還跟小三談忠誠，「搞人老婆害怕人出軌」，而案中「女主角」既是人妻，卻同時有2名姦夫，因而被封為「藩金蓮」。



內地已婚男偷食人妻，未料發現姦夫不是只有他1個，懷疑小三「出軌」。（示意圖／資料圖片）

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上海市青浦區人民檢察最近向內媒表示，去年12月8日，法院以敲詐勒索罪判1名已婚男監禁1年，並處以罰款。不過案件情節意外在網上引起轟動。案情指，被告陸平（化名）認識已婚女子曹倩（化名）後，2人很快便發展婚外情，但陸男疑心重，常懷疑曹女對他「不忠」，雙方多次吵架。去年10月，陸男到曹女家中幽會，趁對方去廁所時偷看她的手機微信內容，發現有名叫周世峰（化名）的男人與她對話曖昧，氣得興師問罪，惟曹女拒回應。

陸男即覺得曹女默認「出軌」，大吵後要求對方刪除周的微信，並要對方將手機交給他。同晚，他送曹女去上班後繼續翻查曹女手機，發現周男再次加她微信，便開始想方法對付周男。未料2人以微信聊了幾句，周男便說「一會兒我來你家」。當時已夜深，陸男肯定2人有「不正當關係」。

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凌晨時分，陸男去接曹女放工返回住所後，陸男上廁所時偷聽到曹女和1名男子說話，曹女在壓低音量，吐出「我老公」、「在家」兩句。陸男猜到是周男上門，直接衝出去捉住周男，謊稱自己是曹女「丈夫」。

周男否認偷食人妻，陸男氣得摑了他兩巴，再一腳踢向他，同時拿起枱上的刀，迫周男下跪。周男嚇到照做，慌稱「大哥別傷害我，我可以給錢」。陸男聽完更氣，要求10萬人民幣賠償，經討價還價最終以3萬元人民幣成交。

周男被迫跪着過數，先用微信轉了1.8萬，由於身上沒多餘錢，便提出寫欠條，會在下午前過尾數。陸男以為得手便放行，周男甩身後即報警拉人。由於陸男涉嫌非法佔有、以毆打要脅手段強行索取他人財物，檢方以敲詐勒索罪提告，最終法院他罪成入獄1年。

網民看完如此複雜的關係後，形容事件簡單而言是「出軌的懷疑出軌的出軌」、「捉姦諜中諜」、「有這麼好的題材，為什麼還要我看偶像劇」。許多人揶揄陸男竟質疑小三不忠，「你要求婚外情的人忠誠？」、「有什麼忠不忠的，要是忠的話都不會有你存在了」、「綠人者，人亦綠之」。而事件中的「女主角」被網民笑稱是「潘金蓮」，「這女人天生金蓮」、「這女人牛X啊，同時搞那麼多受得了嗎」。雖案情未提及，但案件最大受害者其實是姦夫淫婦的元配，「他們的正牌老公老婆要是知道這事兒，真無法想像」。

（綜合）