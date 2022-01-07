2022運程｜星座＋生肖＋血型最強配搭公開　「O型水瓶狗」有運行

剛踏進新的一年，相信大家都很關心自己2022年的運勢如何！



近來知名的日本女性週刊《安安》就在網頁上分享了2022年「運氣最好前5名」; 其排名方式統整了星座、生肖、以及血型，快來看看自己是不是上榜的超級幸運兒。

【懶人包】一個圖輯看清星座＋生肖＋血型的2022終極運勢預測▼▼▼

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NO5. 水瓶座 + 生肖狗 + O型：2021年所積累的努力終於要開花結果了，恭喜你們在2022年將會迎來幸福的生活。雖然這類型的人在個性上本身就較為純樸，但其實不知不覺中，你們也散發出了耀眼的氣息，在周遭人的心目中獲得超高評價。小提醒：雖然你們一直朝著自己堅信的目標前進，但卻也顯得過於小心翼翼，在新的一年裡，不妨試著勇敢地撇除他人眼光，多多表達自己的想法。

NO4. 金牛座 + 生肖馬 + AB型：2022年將會是你們最理想的成功之年，一定要好好把握機會！金牛座的朋友雖然總是給人務實、腳踏實地的印象，但有時憑著一個念頭或一股熱忱向前衝，也有可能帶來意想不到的成功結果。此份成功不僅僅是指金錢方面，還可能包含愛情、夢想、安心等精神層面獲得的幸福感。

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NO3. 人馬座 + 生肖虎 + O型：這個組合的你們，在未來一年裡很有機會朝更高、更理想的領域前進，並且在這個位置發揮你們的專長或是提出意見 ; 此外，你們也可能用自己的雙手，開創出屬於你們腦海中一直想創造的世界。小提醒：2022年將會擁有不錯的人際關係，但是要注意這樣的人際關係是來自於「與他人的合作」，而不是獨自行動。此外，接受和原諒那些與你們抱持不同意見的人，也會有助於提高運勢，因此放寬心胸對你們來說，或許是明年很重要的一課。

NO2. 雙魚座 + 生肖猴 + A型：這個組合的人，好運將會幫助你們在2022年得到想要的東西，特別是在私生活方面。舉例來說，有可能會出現結婚、生育等重要的人生經歷 ; 雖然這些事件可能會對你們的生活帶來重大影響，不過別擔心，這些事件的出現都是為了要讓你們的生活更精彩、更豐富。小提醒：過去被自己認為是無用的技能或能力，在2022年很有可能在意想不到的時機發揮關鍵作用，因此千萬不要小看自己。

NO1. 獅子座+生肖虎+B型：第一名組合的朋友恭喜你們了，基本上明年2022年你們遇到的所有困難，都能順利被解決，最達成你們想要完成的目標或挑戰。另外，這種強大的運勢也體現在「愛情」這方面，如果還是單身的你們，很有可能在因緣際會下找到你的另一半，因此一定要好好把握機會哦！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2022最強運TOP5出爐！星座＋生肖＋血型五種組合超級幸運，第一名愛情事業兩得意】