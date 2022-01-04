2022星座運勢｜疫情幾時完？一個恐怖星象暗示「至少持續到這天」

【2022年星座運勢／木星雙魚／新冠肺炎疫情】2021年結束了，12月星象的重頭戲「木星進雙魚」也來了，木星在2021暫時進雙魚的那三個月，約莫就是接下來整個2022上半的預演。



雙魚在古典占星中為木星管轄範圍，現代占星中受海王星掌管，木星回到得力的雙魚，會放大無邊界、擴散的效應。

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對於新冠肺炎疫情，接下來在木星順行於雙魚的12/29-5/11間，都還是不能鬆懈，雙魚座跟疫病、病毒擴散有關，雖然有了之前的演練，導致疫情不致過度爆發，但零星或小規模的感染仍會持續，看似沒事的此刻，我們可以樂觀，但不能盲目；

有木星加持，雖會帶來一些幸運的事件，這段時間將可能有更多新藥被研發出來，但原本的防護仍不可少，若是夢幻過頭，覺得有了藥物跟疫苗就能開始大解放的話，木星雖代表樂觀，但「過度」樂觀的時候，就會因為散漫與盲目自大，讓美夢成為泡沫。

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在生活其它面向，木雙魚帶來的正面影響，會讓我們感覺到更多「比潛意識更深層、平常感覺不到的事」、直覺力的增強、共感效應增強，於是更能發揮人溺己溺的精神，對於靈性提升的推力是無庸置疑的；

平時使用的大腦表意識，僅是冰山露出海平面的部份，這段時間，我們會更有機會探索，除了大腦理解的部份，還有更多從未被你察覺的、被遺忘的事，才是問題一再發生的主因，觸及問題根源，我們將能用不同的角度去跨越、解決現實生活的問題。

所以這段期間對於想追尋夢想，勇敢做夢，有夢想要實現的族群來說，也會是個很好的機會，因為這一整年，木星不只在雙魚，5/11-10/28之間，有長達五個月的時間，它將先轉進白羊，後面兩個月再回雙魚；探索了深層原因，心裡嚮往的夢想，便能用更清明的角度去思考如何務實。

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我們無法一直在夢中睡下去，五到十月，大家會被宇宙一腳踹進現實的戰場中，去闖闖看、驗證看看，看你的夢是不是真的有價值，經不經得起現實的考驗。

當然戰鬥是很真實的，所以做夢歸做夢，還是那句不能盲目樂觀，木雙魚就是柔焦鏡，透過這個濾鏡看世界，你會覺得一切似乎都有可能、充滿生機；

但濾鏡外的世界你遲早得回去，要築夢，先得踏實，在木雙魚裡做的夢，請保持清明，就算在夢裡看似什麼都有、凡事皆可能，但也千萬別矇騙自己，做夢的同時，保持現實感、保持警覺，仍是很重要的保命策略，才能讓你在2022的五到十月間，以及年底之後的生活，能繼續在現實中活得更好。

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把夢帶到現實裡，夢想成真，這個是願意有更多自我面對，在做清明夢、能保持現實感的你，木雙魚要給你的禮物；不過水可載舟亦可覆舟，如若我們自欺或欺人、或明知不可行，卻仍因為自己想逃避，甘願被騙，那麼木雙魚也會讓你嚐到泡沫化是什麼，它會是苦的，是人魚的眼淚。

在這段時間，慎防過度美化、包裝精美的任何形式的機會、商品、宗教或靈性，標榜「只有好處沒有壞處」「快速____（這邊可以代入任何你想要的東西）」被這些美夢跟保證吸引的同時，你千萬要捫心自問，你相信這些，是真的相信？還是基於種種逃避、不想用更務實的方式面對問題，所以你「寧願」相信？

木星在轉進雙魚的時間點，在12宮，與在2宮的北交金牛成壓力相位，如果你是後者的盲從、矇著眼「我不管、我就想要，無論人家說什麼我都信了」；若是不夠務實，自我欺騙，那麼木星與北交金牛，也會用很現實的方式、看得見、摸得見，你無可逃避的方式，告訴你「你這個逃避是錯的」帶來實質的損失。

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加上木星在今年度是在白羊跟雙魚兩個極端的行星中切換，每個自欺，帶來的損失跟丟臉，都是重摔落地，跟打雷一樣，推落跟推進能量皆強，而且是不會先通知的。而木星同時與在10宮的日魔羯、在7宮的月天蠍形成吉相三角。

告訴我們，夢的實現仍是可能的，但越是美得不夠真實的東西，越需要務實的思考與行動才撐得起來；在做夢的路上，比起獨行，你更需要另一個得力的伴侶或合作、交付跟討論煩惱的對象，這個對象的特質，是能本著務實、實事求是的精神，帶你看見思考的盲區，讓你能交付、並願意面對、克服弱點。

無論是你已經找到那個人，或你的討論對象就是另一個比較務實版本的自己，都好。我們總要先能對自己夠誠實，並勇於修正錯誤、敢於行動，那麼這不只會讓你帶來物質界的成功，也將會帶來感情、或合作關係上的美好發展。

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有了2020強制與過去切分的力量，2021故事線的加強鋪陳與推進，地球勢必要進入另一個全新局面，不知道現在的你，在哪個階段了？

就不問「準備好了沒」這種老套的話了，如果還沒，也沒空間跟時間，你早在路上了，宇宙是不會錯過對你揮鞭、督促你前進的機會的，皮要繃緊一點，接下來的這一年是更加熱熱又冰冰、打雷閃電各種激烈手段齊發、百分之百的三溫暖噢！

如果前面兩年都有順利跟上的話，那麼2022的一切美好，我想你可能已經握到一咪咪了，就祝願2022的我們，都能真正的快樂吧！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Desire塔羅占星．能量調整 ／巧巧，原文：木星雙魚2022年度星象指引 ／ 命運轉折點。脫掉包裝，美夢夠務實，都會變成真的。】