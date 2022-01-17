阿仔掛住媽媽唔肯返學　台爸出絕招輕鬆化解　網民齊分享類似經歷

相信不少父母都經歷過子女出現分離焦慮、哭鬧着不肯上學的情況，台灣就有一名爸爸想出絕招解決問題。該名爸爸於facebook發文表示，日前帶年幼的兒子上學時，兒子哭着向他說「我要媽媽，不要上學」，他只好拿出妻子的證件照，嘗試安撫兒子，神奇地兒子竟停止了哭鬧，乖乖地上學，帖文引來一眾家長留言分享相同經歷。
該名爸爸於fb群組「爆廢公社」發文表示，日前他駕車帶兒子上學，抵達學校時，兒子卻突然哭着說「我要媽媽，不要上學」，怎樣也不願意下車。無奈下，他只好翻出車內有關妻子的東西，結果找到一張證件照，兒子看到媽媽的照片後，神奇地停止了哭鬧，雙手拿着照片，乖乖地下車上學，讓他不禁說「怎覺得哪裏怪怪的」。
有網民留言笑說，「媽媽表示：『我身體還很好，別對着照片哭』」、「去印成抱枕給他帶着好了」，有家長則分享相同經歷，「我兒子幼稚園也是帶媽媽照片去學校，他說想媽媽的時候會拿出來看」、「我女兒也這樣，還跟平安符放在一起」、「我們的也會，抱着爸爸的照片大哭，我好想你！你快回來看我！」、「兒子書包也一堆我的照片，結果不小心亂丟哭的更傷心」。
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