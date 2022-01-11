台媽狠招一晚教識阿仔珍惜知足　自發90度鞠躬道歉：會改掉壞習慣

現代社會生活物資富裕，如何教會孩子珍惜事物十分困難。台灣有媽媽指就讀小學一年級的兒子不會珍惜食物、玩具、學習機會等等，所以令她十分頭痛。直至某天，她突然想到帶兒子去流浪，在街上睡一晚及翻垃圾桶找東西吃，令兒子明白自己需要學習長大，回家時更向她90度鞠躬，誠心道歉。媽媽及後表示，打算趁寒假將流浪體驗升級成3天2夜，「走到哪睡到哪」。



台媽帶兒子到公園流浪一晚，教會他要珍惜及知足，兒子其實曾經多次大哭。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

台媽在facebook群組「爆廢公社」上發文，指兒子現在就讀小學一年級，平時態度及習慣都不佳，該吃飯時不吃飯，「沒關係，反正等等還有東西可以吃」，該收起玩具時不收，「沒關係啊，反正壞掉爸爸媽媽還會買」，即使天氣冷亦都不會穿衣服，「沒關係啊，反正看醫生就好了」。台媽抱怨兒子令她十分煩惱，更要每天重複一樣的說話，「說真的，我也很累，（他）都不知道大人賺錢很辛苦，給他們吃飽喝飽穿好睡暖，還要嫌東嫌西」。

她指自己曾借隔壁蓋大樓的工人教育兒子，說他們上班時需要吹風及搬重物，有些爸爸媽媽的工作也會有危險，很辛苦。她又說爸爸賺錢辛苦，每天都很晚才回家，就是希望給他好吃好穿和溫暖的家，批評兒子「你還在那邊欺負他，在那邊抱怨說不想寫作業讀書好累，抱怨東抱怨西」。

直至某天，台媽突然想到方法「對付」兒子，不但餓了兒子一整天，也不幫他洗澡，而且任由他與妹妹玩化妝品玩到全身都髒了，然後穿薄薄的長袖，破掉的褲子，帶垃圾袋到公園流浪，「當小乞丐一天」。到了公園之後，台媽就對兒子說要睡在這裏，說自己因為愛他才會為他做這樣多事，但現在她已經累了，「喊了我也喊了，每天打你我也累了，你也覺得痛一下就好了，給你一次又一次的機會，一直提醒你，我要生氣了」，「我真的好累了，我跟你一起當流浪漢吧」，然後說自己不用再當媽媽，不用在意他，「高興極了，真輕鬆」。

台媽與兒子一起到公園流浪，睡了一晚，成功讓兒子知錯。（GettyImages）

兒子之後拿了1個垃圾袋睡覺，「哭到一個不行，說要跟我擠1個垃圾袋，昨天真的冷，我也抱着他跟他套1個超大垃圾袋」，然後默默地教他珍惜及知足，「我就這樣抱抱他，他就窩在我的外套和垃圾袋裏，默默的哭着睡着了」。後來家中的小嬸不捨得他，騎車拿東西到公園給他吃，吃剩的東西台媽原本還打算拿去丟掉，不料竟被兒子阻止，竟然說要將吃剩的當明天的早餐。

翌日早上，兒子餓了就問媽媽可不可以吃早餐，台媽說好之後就帶他到垃圾桶，「我說你早餐在裏面自己去找」，於是兒子立即哭了起來，說想吃乾淨和香的食物，說自己已經知錯，所以台媽就帶他去吃早餐。買了早餐之後，台媽對兒子說要回家了，兒子就開心地說終於可以回家，不料台媽到了公園之後就說「到了啊，我們家到了」，嚇得兒子又哭了起來，說要回去溫暖的家，想躺在溫暖的床，最後台媽才真的與兒子回家。

回家的時候，媽媽對他說所有動物都要跟爸媽學習養活自己的方法，他亦都一樣，長大也要賺錢養活自己，爸媽沒可能永遠留在他身邊。在等升降機的時候，兒子突然向台媽90度鞠躬，道歉說自己會好好學習，也會改掉壞習慣，「一整天下來跟我用敬語，請、謝謝、幫忙、可以」。最後台媽笑言，即將到來的寒假打算準備3日2夜的升級版流浪生活「用走路，拿長長的竹子，走到哪帶着帳篷睡到哪的那種，給他體驗一下」。

帖文自周日（9日）發出至今（11日）已經有超過2.8萬次讚好，十分誇張。不少網民都大讚媽媽好有想法，對兒子而言是很好的學習方式，「最強身教」、「媽媽好強大」、「媽媽大棒了」。網民們亦都笑言，文章瘋傳之後，相信不少家長都會模仿，擔心公園即將爆滿。

（facebook群組「爆廢公社」）

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