日美少女癡迷中國文化　自己將屋企變「中華風」　結果驚呆13億人

要說世界範圍內的潮流，「中國風」肯定是要提到的！不過，跟咱們國內流行的漢服、復興的傳統文化不同，國外的潮流有點……劍走偏鋒！



就比如近兩年在日本非常流行中國傳統的繡花鞋：穿鞋毫不費勁，刺繡花樣看著還古樸大方，可以說是通勤的不二選擇！不但通勤穿，平時逛街也能穿，畢竟繡花鞋方便又舒適，走上1天都不會累。也是沒想到，在國內無數人吐槽奶奶味十足的繡花鞋，在日本居然成了時尚百搭單品！

在眾多推文中，日站君發現了一個與眾不同的妹子——momi醬，她對於中華元素的喜愛甚至可以用「痴迷」兩個字形容！關鍵是她喜歡的元素，也挺讓人意外的！在momi醬的個人主頁中，入目皆是我們熟悉的元素，比如下面這塊紅、黑兩色為主體顏色的纏枝紋地毯，撲面而來的古典氣息；還有這個充滿了年代感的掛飾，跟後面的二次元掛畫形成了一種強烈的視覺對比，跨次元的混搭風……

點圖看看momi醬充滿魔幻東北風之家▼▼▼

+ 26

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

之前還興沖沖的發推文介紹過：以前在iPad上畫畫時，都是放在靠墊上畫，現在終於有了一個電腦支架，這舒適度簡直了！然後日站君定睛一看，這個花花格子桌墊、這大紅花布，東北潮流yyds了。這姑娘有一天做了個恐龍造型的遙控器支架，很開心的發推文介紹，不過支架下面那對戲水鴛鴦、隱約漏出來的「囍」字可挺搶鏡，寓意不錯，夠喜慶！某特攝作品裡的怪獸（日站君沒考究出來，懂的朋友可以留言區解答），跟「福」字放一塊……這別緻的搭配估計也就能在momi醬這裡看到了。說起來，這個怪獸可是momi醬的心頭好了，不但有一堆同類手辦，位於C位的還是一個鑲了900顆水鑽的「典藏版」！所以她心愛的怪獸一定要與她最喜歡的房間來個合影！

之後那張內容就更豐富了，帶著年年有餘的福字、羅門錢、還掛了一盞燈籠，不過最醒目的還得是上面的「軒窗」，其實momi醬並不知道這是什麼，只是用紅膠帶做了一個經常能在中華料理餐廳看到的網格圖案。所以在這樣的混搭風格下，可想而知房間是個怎麼樣的情形——像不像你小時候放了暑假，回東北姥姥家吹風扇、吃冰淇淋的樣子！

【延伸閱讀】看最美公廁不用去日本 設計魔幻、獲無數大獎的廁所之鄉就在中國（點圖了解更多）▼▼▼

+ 14

這一波文化輸出，不光日站君沒反應過來，給網友都看呆了，「我好像去了趟東北，坐大炕上了」。還有的網友發出疑問的聲音，「這是被哪個東北老人家帶大的」？當然，除了吐槽調侃的，也有細心的網友發現，momi醬床頭掛了山東一帶特有的羅門錢，現在已經很少有人掛了，看來平時momi醬搜了很多相關圖片啊！該說不說，雖然momi醬喜愛的中華元素（大部分是東北元素）有點讓人意外，但能看出來她是真的有花費時間了解！瀏覽momi醬的個人主頁時，日站君發現，她不光是中華元素的愛好者，更是一位手作達人！

最近momi醬有個大動作。千歲千里是《網球王子》中的一個角色，也是momi醬最喜歡的紙片人，在千歲千里生日那天，她親手製作了一個立體等身抱枕為他慶生！「千歲千里」能坐能臥，momi醬還能躺他懷裡，這到底是給誰的禮物？ ！有時候，想在國外買到一件中華風味的家具，還是挺難的，不過這在momi醬手下完全不是事！就這些東北大花布靠墊，全是純手工製作！碗櫃、電視櫃也都卸下來，重新上色，再貼上一對「囍」字，完美！為了讓房間的整體風格一致，窗簾也要改！於是她就大早上8點起來染窗簾，終於在臨近中午的時候掛上了，估計這時候momi醬心裡大大的舒了口氣吧！除了家具，momi醬還給自己做了一件熊貓長裙！

相信大家也看出來了，對於中華元素momi醬還是屬於粗淺的了解，但是各種民俗、傳統元素出現在了她生活的各種角落，足以見得她有多喜歡！ 這一波文化輸出也是沒想到！在我們不知道的時候，東北大花布等一系列傳統元素儼然成為了「時尚界頂流」。就像我們前兩天介紹過的Supreme新款大花襖、這次分享的momi醬的中華元素等等，誰能想到，大家不曾注意或者拒之千里的東北元素居然這麼受歡迎！都說時尚是個圈，不知不覺中，以往的潮流風向好像又重新流行起來了，這大概就是土到極致的潮吧！不過從另一面來看，傳統文化的輸出還需要更加多元化，可能會有意想不到的效果！不知道大家看過之後，想起了哪些外國博主分享的民俗傳統文化呢？歡迎在評論區留言，大家一起討論哦！

【延伸閱讀】漢服之美｜新人花六位數還原明朝婚禮 仔細到杯碗也用仿古款（點圖了解更多）▼▼▼