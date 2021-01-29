《新神榜：哪吒重生》Cyberpunk風成話題　誰說中國做不好動畫？

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-01-29 17:03

哪吒，又來了！一年半前，「萌醜小哪吒」席捲全國，如今這個哪吒身長一米八，著皮衣，跨機車，披紅色鋼鐵戰甲，與身嵌金屬脊椎的龍王三太子瘋狂搏殺。有人調侃「哪吒去了葛咸城取名蝙蝠俠」，還有人驚呼：「從來沒看過這種風格的封神榜！」

片名《新神榜：哪吒重生》，主角設定全部到了現代：哪吒是個愛好機車的中二青年，東海龍王創立了當地最大的財閥集團，敖丙成為了一個富二代，這些神仙們住在東海市，這裏有富人區，也有平民區，畫風走「民國+金屬龐克+神話」的混搭，在這個片子之前，「我們從來沒有機會見過一條中國的龍，掄著鋼鐵架子在現代廢墟中打架。」影片上映前，我們專訪了導演趙霽，他不會畫畫，卻連續擔任追光動畫兩部重磅作品的導演。

「誰說不會畫畫就不能做動畫？我覺得我的境遇和這部片子裏的哪吒是類似的，我希望告訴大家的是，你是誰，不是別人定義的，是你自己做出來的。」

《新神榜：哪吒重生》角色設定：哪吒轉世成普通青年 激鬥富二代龍王三太子（點圖放大瀏覽）▼▼▼

自述：趙霽 撰文：劉亞萌（一条）

《新神榜：哪吒重生》的故事發生在哪吒自刎而死之後。封神大戰已經過去了3000年，哪吒的魂魄不斷地投胎轉世，到了當下這個時代，轉世為普通青年李雲祥。做這部片的初衷是，我們中國有那麼多神仙妖怪和英雄人物，光封神榜上就有365個，卻沒有發生在現代的故事，很可惜啊。所以我們設定了一個神話與機械感雜糅的架空世界——東海市，讓所有的神仙妖魔都生活在這兒。這裏階層分化，魚龍混雜，四方勢力割據，同時又面臨著「封神榜重排」的變局。

經過3000年的博弈，神仙妖怪們背後的勢力有哪些改變？封神榜裏的兩大派系——截教和闡教，如何進行權力分配？誰變得更厲害，誰變得更弱小？背後反映了什麼新的經濟社會結構和矛盾？這些都是非常值得想像的空間。原著裏哪吒的父親李靖是陳塘關總兵，敖丙是龍族太子，這是一個官二代VS官二代的故事，但我們這次建立了一種富二代VS平民之子的關係。

我們設定，東海市是一個常年缺水的世界，敖丙所在的龍族成立德興集團，把控著自來水的壟斷地位，十分顯赫，而李雲祥出生在普通之家。這兩個家庭的父子之間的情感張力非常不同，會成為劇情的核心推動力量。

充滿Cyberpunk風格的東海市（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

獨屬於中國的東方龐克風

我深受79版《哪吒鬧海》的影響。小哪吒自刎那段，小時候覺得很震驚，不太懂。長大後回看，發覺他太叛逆，太有個性了，是非常具有龐克精神的。真正的哪吒，是自刎那一刻才誕生的，所以我就讓這個魂魄離開了李靖夫婦，不斷重生。過去三千年來，哪吒的存在是龍族的一塊心病，世世代代一直追殺他。

我們現在說起的龐克，大多是來自西方文化。比如蒸汽龐克，來自19世紀第二次工業革命，延續的是維多利亞時期的視覺審美。賽博龐克和廢土龐克，有一些近未來的元素。那我們怎麼找到獨屬於中國的龐克風格？我們回看中國的歷史，發現上世紀30年代的上海雜糅了東西方文化，既有租界裏的洋房、小汽車和西裝革履的人，也有傳統的弄堂、旗袍。這裏有著非常強烈的矛盾感和衝突感，我們就決定把上海作為視覺的第一樣本。2017年底，我們來上海採風，走訪石庫門，進入了120年歷史的老房子調研，最後以老上海為基底，構築了一個「五個區」的東海市。

磨了4年，動員了全國幾十家動畫公司

《新神榜：哪吒重生》做了4年，光是劇本就花了1年半。它跟《白蛇：緣起》的文本策劃是同時起步的。那是2016年，當時追光動畫剛做完第一部電影《小門神》，我們開始著手年輕人感興趣的中國傳統文化人物的故事，就選了白娘子和哪吒這兩位原型。同時兼顧兩部片子，就會有點慢。最初我們大部分精力還是花在《白蛇：緣起》上，等它上映後，才慢慢把《新神榜：哪吒重生》的進度趕上來。

參與這部片子的，總共有1000多人。其實追光本身只有大約200名員工，包括《白蛇：緣起》在內，此前的所有片子99%的製作都是在公司內部完成的。但《新神榜：哪吒重生》不一樣，技術難度和挑戰太大了。所以我們不得不、也是非常幸運地、與國內幾十家動畫公司合作。

電影裏有一段非常複雜的海底戰鬥戲，有點像《海王》那種，我們內部實在是沒有時間和資源做了，就找來一家同行幫忙。因為場景過於複雜，CG角色太多，綁定過重，導致他們在實際操作的時候電腦特別卡，效率就非常低。他們那個團隊非常盡責，熬了很多夜，還是做不完。壓力太大了，然後老闆為了幫助我們完成，還去找了外面的freelancer來幫忙一起完成了那個段落。

誰說不會畫畫就不能做動畫？

有人說，你們花3年4年做一部動畫電影，會不會時間太長了？其實真的不算長，我們可以橫向去看，迪士尼和皮克斯的一部動畫電影，平均周期是5到6年。他們不僅時間比我們充裕，預算也高很多。我們《白蛇：緣起》的成本是8000多萬，而大家熟知的荷里活的《優獸大都會》和《玩轉極樂園》，成本換算成人民幣分別是9.7億和11.3億，比我們高出了10倍。

幾年前，大家都不太看好中國動畫電影這個行業，所以我們中國動畫人真的是非常有熱情地在堅守。李雲祥的境遇跟我是類似的。他剛得知自己是哪吒的時候，是懵的，身邊人告訴他，哪吒應該是這樣的，應該是那樣的，把他搞得無所適從。

點圖了解更多導演趙霽投身中國動畫電影行業的契機▼▼▼

最後他說我不管，我只考慮我自己怎麼想，我做好我認為對的事情，我就是哪吒。我是誰，是我做給你看的，不是你們告訴我的。包括現在也有一些外界的質疑，一年半以前餃子導演的《哪吒之魔童降世》那麼成功，我們選擇的題材相近，不可避免地會被拿來比較。

但其實我很開心，是替中國動畫開心。我們跟餃子導演也經常交流，能有這個市場局面很不容易。壓力自然也有，覺得人家做得那麼好。但後來也想開了，我們是完全不一樣的類型，《魔童降世》是一個非常好的合家歡的電影，我們是熱血動作類型電影。

就像孫悟空有不同的解讀版本，哪吒也一樣，這也正是中國傳統文化博大精深的地方。《新神榜：哪吒重生》是我們「新封神」系列的開篇之作，我希望大家各做各的，都能做得好，也希望有很多觀眾喜歡我們這個系列的作品。

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