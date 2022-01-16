陰莖太短遭床伴嘲笑　德男重金做手術　用呢個方法增長2cm超滿意

一寸長一寸強未必適用於所有事物，但男人下體太短，無疑可能令自尊心受損。德國1名36歲男子的陰莖勃起後只有7.5厘米，較該國男性平均值13厘米短了近半，過去曾被「床伴們」嘲諷嫌棄，有1名女子更當面說他「裝備差」。德男因自卑而變得害怕性交，用了過百種方法增長陰莖，甚至試用坊間偏方的「陰莖泵」，但試了幾年卻一點效用都沒有。日前他下決心找整形外科醫生做手術，豪花3600歐元（約3.2萬港元），成功令陰莖長度及周長增加2厘米，他術後非常滿意，「是很大的改變」。執刀醫生後來分享，陰莖長短對男性是嚴肅主題，「很多男人因此受苦」，卻不敢尋求醫療協助，結果浪費大量金錢到藥丸、乳液上。



德男因為被床短笑陰莖太短，令他自卑得害怕性交，過去幾件試了上百種方法都沒用，決定做手術。（「Cosmopolitan Aesthetics Dr. Boorboor」YouTube影片截圖）

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許多亞洲男性介意「親生兄弟」尺寸大小，相對較為「壯大」的西方男士也一樣。德國《圖片報》早前進行直擊追訪，以題為「3600歐元買2厘米」的報道，講述男子增長陰莖的手術。36歲化名Murat K.的商人，直言自己的陰莖勃起後只得7.5厘米，令他感到自卑。報道指，德國男性勃起後的平均長度是13厘米，換言之，K的小弟弟較平均數幾乎短了一半。

德男最終到漢諾威的 Cosmopolitan Aesthetics診所求助。（「Cosmopolitan Aesthetics Dr. Boorboor」YouTube影片截圖）

K說過去與「床伴」性交時，有時會被「無情嘲諷」，直接笑他短，「其中1個當面告訴我，我的『裝備』不好」。自始他為自己的尺寸感到羞恥，甚至害怕發生性行為。過去幾年時間，K用上百種方法增長陰莖，包括藥物、乳液、擴張器，絕望到購買一些叫「陰莖泵」（Penis Pump，又稱真空勃起裝置，用於勃起功能障礙）的產品想增大陰莖，總共花了超過1000歐元（約8900港元），結果一點效果都沒有。

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最終，他決定到漢諾威的 Cosmopolitan Aesthetics 診所，找外科醫生凱爾彭（Christian Kerpen）進行1項陰莖增長手術，該醫生是整形及美容外科專家。凱爾彭介紹現時有2種手術改變陰莖尺寸，一種是韌帶延長術、另一種是是自體脂肪增大術，他精於後者。手術方法是從胃部提取脂肪，然後將其填充到陰莖裏面，可以改變尺寸、周長、形狀。

凱爾彭根據K的情況，認為可以幫他的陰莖增長2厘米左右。經歷1小時手術，K的陰莖長了2厘米，雖然整體變化不大，但費用高達3600歐元。然而，K對手術結果非常滿意，「2厘米的長度和周長，是很大的改變」，看起來重拾自信。

凱爾彭稱這個手術他每年做超過300次，因為愈來愈來男性對自己的性器官不滿，「他們的自信心大受打擊」。凱爾彭經常在診所網頁及IG上分享整形個案，《圖片報》報道出街後引起很多討論，病人和他都同意報道，因為這是嚴肅的主題，「很多男人因這問題受苦，不敢尋求醫療」，白白將錢浪費在沒用的方法上。

（綜合）

艾斯察達（Conrado Estrada）受酒糟鼻影響多年，其鼻子形狀與陰莖相似，更觸及嘴唇，令他感到尷尬又自卑。（IG「drthomasromo」圖片）

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