有相｜天水圍驚現UFO？天文台曾長洲影到UFO真身！原來係咁樣…

【UFO／不明飛行物體／Unidentified Flying Object／天文台／香港】美國、英國等地不時接獲目擊UFO的報告，但原來香港也是UFO「常駐」地方之一！有傳媒報道，天水圍天盛苑附近上空周一（12月6日）晚上出現不明發光體，疑似UFO，引起網絡熱論，有網民笑言「一到聖誕就日日有」、「有聖誕老人site visit」，亦有網民估計是發光的無人機，並非UFO。

翻查天文台數據，過去10年本港共接到逾200宗目擊UFO事件報告，2010年天文台於長洲拍攝到的天氣照片，更疑似拍到UFO「真身」。

究竟本港哪個地區目擊UFO報告次數最多？哪個時段最高峰？於長洲拍到的UFO「真身」又是什麼？以下一一話你知。



天文台過去10年接233宗UFO目擊報告，即睇邊區最多！你嗰區又有幾「旺場」？▼▼▼

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若以時段劃分，可謂「愈夜機會愈大」，事關與日間時段比較，晚間報稱目擊到UFO的宗數明顯較多，當中「晚上6時至7時59分」是報稱目擊UFO最多的時段，其次是「晚上10時至11時59分」。

天文台拍攝到UFO「真身」？



本港每年都有十多至20多宗目擊UFO報告，而天文台於2010年9月8日在長洲拍攝的天氣照片，更見到了疑似UFO「真身」，究竟是什麼呢？

即睇天文台拍得的UFO「真身」！原來係呢樣嘢▼▼▼

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