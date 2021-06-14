台山核電廠被指或泄漏　即睇港天文台輻射水平監測數字（附連結）

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-14 17:28

【台山核電廠／核泄漏／輻射／天文台】美國有線新聞網絡（CNN）今（14日）報道指取得有份營運台山核電廠的法國公司發給美國能源部門的信件，信中提到廣東台山核電廠或有核泄漏，但安全部門不斷提高核電廠外圍輻射檢測的可接受水平，令核電廠可以繼續營運，而現時檢測水平已經超過法國標準。CNN引述消息人士指，美國政府評估該核電廠未達「危機水平」。 香港天文台於1987年起已經持續監測環境輻射水平，以防附近的核電站對香港造成不良影響。天文台在網站會每小時更新各監測站錄得的輻射水平，根據網站上截至今日下午4時的數據，香港輻射水平在過去24小時仍然維持在正常水平而且沒有明顯變化。

台山核電廠被法國公司指其輻射檢測水平已經超過法國標準，但內地安全部門不斷提高外圍監測的安全水平，令發電廠可以繼續運作。（台山核電廠網站圖片）

香港天文台：環境輻射監測計劃

CNN報道提到，法國公司曾就輻射檢測水平超過法國標準而要求美國協助應對，美國政府已經就此與法國政府及專家討論，亦有與內地政府接觸。內地政府及台山核電廠未有回應事件，美國政府亦未有公開評估結果。

美國國家安全委員會（National Security Council，NSC）、國務院和能源部的官員就提到，根據核事故相關條約，如內地民眾有面對核事故風險，美國就會被要求公開有關資料。法國公司承認正提供解決方案，現時核電廠正安全運作，亦會與專家評估如何處理潛在問題。

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香港天文台在1987年已經就當時將投產的廣東/嶺澳核電站開始環境輻射監測計劃，相關的環境伽馬輻射水平數字會每小時於網上更新。圖為2021年6月14日下午4時的數據。（天文台網站截圖）

點擊下圖放大即睇各監測站環境伽馬輻射水平數字 ▼ ▼ ▼

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不少香港市民都擔心萬一發生核泄漏，香港會受到嚴重影響，報道更引起大批網民討論。其實香港天文台在1987年已經就當時將投產的廣東/嶺澳核電站開始環境輻射監測計劃，以監測香港會否受到不良影響。監測計劃以人為放射性核素為主，留意當中是否有變化。

輻射監測網絡由12個監測站組成，以取得環境伽馬輻射水平數字，相關數字會經獨立通訊網絡傳送到天文台總部，而且只要任何1個監測站的水平超過預設數值便會觸發警報。天文台網站有以地圖方式顯示各監測站每小時的環境伽馬輻射水平，另外亦會以折線圖形式顯示各監測站在過去24小時的環境伽馬輻射水平變動。

天文台提到，香港的每小時平均環境伽馬輻射劑量率一般介乎每小時 0.06 至 0.3 微希沃特，數據在時間上會因氣象而有變化，地區間的差異則可能是因為岩石及土壤含有不同的放射性物質。

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