預約輪椅的士遇態度惡劣司機　乘客發文數7宗罪：佢邊揸車邊打機

司機任何時候都應該專注開車！有網民在facebook群組上發文，指自己從醫院覆診後預約輪椅的士回家，但遇上態度惡劣的司機，大數對方7宗罪。樓主批評司機沒有下車幫忙安排輪椅上車、指明要不准吸煙的車輛，上車後卻有惡臭煙味、司機邊開車邊打機等等。樓主指他已經向有關的士公司投訴，更可能會報警處理。有留言認為涉事司機「害人害物」，必須追究，「真係唔好放過呢啲司機！」。



樓主乘車時拍下的士司機一邊開車一邊打機的短片。（facebook群組「香港突發事故報料區」短片截圖）

+ 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在facebook群組「香港突發事故報料區」上發文，指自己上周五（14日）上午11時許由醫院上車坐的士回家，但遇上「極度糟糕的一程車」。他批評預約的輪椅的士司機「危險駕駛，邊開車邊玩手機遊戲，妄顧乘客和其他路面使用者的安全」，又指車輛明顯曾經有人吸煙，有大陣煙味，車廂內亦有大量灰塵，於是向有關的士公司投訴。

樓主提到以下7宗投訴，包括：

-遲到約10分鐘

-到達後他（司機）沒有立即下車，我（樓主）、陪診員和醫院職員離遠從後看見他沒帶口罩坐在司機位玩手機遊戲，要高聲重複呼叫他才下車

-他下車後才帶上口罩，懷疑不久前曾在車上吸煙，因為全車充滿惡臭煙味，乘車後我和陪診員全身都給煙味熏臭了，而用App約車時我每次都清楚表明要不准吸煙的車

-車啟動時車窗已經關上，叫他開冷氣，叫了4、5次才有反應，即使開車的時候他還在玩手機遊戲

-車離開了醫院，在馬路上行走時他自己才記得扣上安全帶

-危險駕駛：他把玩遊戲的手機開着並插在軚盤前，一邊行車一邊繼續玩，即使車在轉彎時亦一樣

-可能因為玩手機，車比別人行得慢，紅綠燈前停多了，車費也貴了



樓主向公司投訴之後，獲回覆指會停止司機工作一周。示意圖，非涉事車輛。（資料圖片）

樓主批評，的士司機的危駕行為令他和陪診員全程車都提心吊膽，又擔心直接批評司機會令情況更加惡劣，於是只以手機拍下其駕駛時的情況，除了向相關公司投訴之外也會考慮報警。他後來在留言中提到，的士公司回覆指會暫停該司機工作1星期，「感覺是有點姑息養奸，但也希望他會改過」。

不少網民都認為司機有嚴重問題，「呢啲人值得扣分罰錢」、「真係唔好放過呢啲司機！一定追究！」、「報警，費事佢害人」、「邊玩遊戲邊揸車根本靠害，有晒證據可以入佢」。另外亦有人笑指，涉事的士司機「正職電競，揸的士只係副業」、「電競選手嚟啫無事嘅」。

（facebook群組「香港突發事故報料區」）

同場加映：鄉音阿姐搭的士要求「行尿道」嚇親司機 換方式問先知答案係呢樣▼▼▼



鄉音阿姐搭的士要求「行尿道」嚇親司機 換方式問先知答案係呢樣

司機與女乘客對話經過：