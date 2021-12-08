手雕麻雀見證港人50年流行娛樂轉變　年輕人重新欣賞專門訂製

每逢農曆新年，總喜歡約親友打麻雀打個夠本，打麻將的「劈哩啪啦」，加上談天說地的聲音，滿室充滿熱鬧的氣氛。 麻雀又稱麻將，是一項中國傳統的棋牌類遊戲，在未有機器大量製造的年代，我們手上的麻雀都是由師傅們的巧手一刀刀雕刻、上色，他們對原料和製法都十分講究。於佐敦一帶的唐樓樓梯底，現存歷史悠久的樓梯舖「標記蔴雀」，除了販售各種麻雀工具、賭博工具，在此還能夠見到師傅拿起雕刀，俐落而細心地製作手雕麻雀。

（以下內容節錄自《守藝工匠ii──香港手藝匠人精神》）



「標記蔴雀」店主張順景師傅（景叔）從事麻雀雕刻約五十年，在童年時期每天讀書放學後、做完功課、吃完飯，就會到店舖幫忙。最初只是幫忙打雜，負責麻雀上色，他一有空就學雕刻。過去的店舖有很多舊牌，別人會拿用久了的麻雀過來買新牌，新牌便可以便宜一點。景叔十多歲就拿舊牌學雕刻，最初常常刺到手，最怕的是雕筒子，製作筒子需要使用木鑽，雕刀的軸心很幼，一不小心用力就會移位斷掉飛出，鐵片插到手很痛，他更試過有一次止不住血。

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黃金年代

景叔憶述六七十年代，當時流行打麻雀，店舖生意非常好，日日不停做。以前很流行每過年就換一副新牌，師傅們於過年前三四個月就已經準備之後的訂單。過去懂一門手藝不愁搵食，雕麻雀師傅一天可以做兩至三套牌，外國人來一買就一百多套牌，所以大間的麻雀店有六七個師傅工作，沒位置再請人的就給外發，拜托其他師傅幫忙做。後來八十年代出現大量快速生產的麻雀的機器，使手雕麻雀開始衰落，加上香港人生活忙碌，有了其他娛樂活動，漸漸少人打麻雀，現今人們都傾向使用手機玩麻雀遊戲。後期更出現電動麻雀枱，麻雀館紛紛改用，手雕麻雀規格上不能使用於電動麻雀枱，漸漸沒落。

機器製作只有一個模，每一隻麻雀都工整沒有偏差，雕刻紋理非常深，所雕刻出的文字與圖案比較糊。而手雕的麻雀刀法的線條粗幼有變化，能夠看出筆法筆路。雖然不能做出百分百一樣，也正因如此，師傅每筆每劃都有着細微調整，使其做到整套的麻雀整齊工整。而每一位師傅所雕刻的文字風格不同，景叔說在以前行業昌盛的年代，能夠分辨出哪套麻雀出自哪一位師傅的手。

十多年前手雕麻雀已經沒落，景叔一年只能賣到一兩套。幸虧於四、五年前開始與社企合作開辦手雕麻雀工作坊，多了媒體報道和推廣，更多年輕人認識到手雕麻雀、懂得欣賞，找景叔訂製。現今店內生意四成是外國人，香港人也多，但現有的製成品已賣到七七八八了。

書名：守藝工匠ii──香港手藝匠人精神

作者：Rain Haze



【本文獲「非凡出版」授權轉載。】