打麻雀（麻將）的人，也會有些禁忌，設使連續三人打出「西」牌，下一人便不要打「西」牌，若然再配上「一筒」，便四人「一同歸西」。至於禁忌來自甚麼年代，筆者已無法考究。但是，「四人歸西」卻不時成為影視作品中的靈異題材。

（以下內容節錄自《香港都市傳說大百科》。）



1980年代《夜驚魂》，有着「四大歸西」的單元，雖然只是一齣大約十五分鐘的短劇，但故事結構及留白，可謂當年驚悚電影的經典。（另一個有趣的地方，是大家都有錯覺，以為「四大歸西」是出自1976年電影《幻海奇情》，有說是兩輯節目部分單元，曾一起推出過VCD產生美麗誤會。）▼▼▼

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四人歸西的故事，到2000年後再取材改編。較為年輕的看官，看的可能是鄧健泓、唐詩詠、傅楚惠、范振鋒飾的《奇幻潮》「四人再歸西」版本。配得上「再」字，當然是向前作致敬之作。故事配合時代要素，上網打牌，但結局當然仍是「四人再歸西」。

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禁忌或許是由來已久，但是四人歸西至今，坊間亦有不少破解之說，指涉1953年的新聞，所謂的「真有其事」，這才是有趣的地方。

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破解「四人歸西」與昔日的報道

關於打牌鬧鬼的報道，首先來自《華僑日報》於1953年3月5日的報道，標題為〈打牌鬧鬼四人打出六人〉。報道如下：

1953年3月5日《華僑日報》刊載。（香港中華書局提供）

昨（四）晚於彌敦道一屋中鬧鬼，約十一時左右，彌敦道油麻地書院對面，有數百人圍觀，情況十分緊張。警方見狀，即急報警署派出衝鋒車將途人驅散，入內查究。據屋中人稱：是時有四人正在該屋二樓打麻雀，忽然發見另有兩人在旁觀戰，賭友皆大驚失色，跑下樓呼救，故引動途人圍觀，現經警員將渠等帶返警署訊問。



這則標題一出，「鬧鬼」之說似乎繼續發酵，惹來群眾聚集，也見報章的宣傳效果。故此，翌日3月6日的《大公報》有報道標題為〈鬼話與睇鬼 無中生有報紙替鬼宣傳 群眾受愚在街頭睇鬼〉，指斥當年民眾的無知。該則如下：

1953年3月6日《大公報》刊載。（香港中華書局提供）

二十世紀的五十年代居然還有人以為有「鬼」，居然還有報紙像煞有其事地宣傳「鬼」的存在。

誤信為有「鬼」的人，已經在前晚為警察驅散了，但是至少有兩張報紙，在昨天上午和下午先後的在替「鬼」宣傳。

那些莫名其妙地聽見說有「鬼」可睇的人，自前天晚上十一時許起到昨天凌晨二時左右止，聚集在彌敦道公眾四坊街口，向着對面一層樓上看，可是結果當然甚麼都睇不到。人聚得最多的時候三、四百人，後來警察因為他們站着有礙交通，才將那些人驅散。

昨天的「華僑日報」因此竟刊出了一則「特訊」說：「昨（四）晚彌敦道一屋中鬧鬼…… 是時有四人正在該屋三樓打麻雀，忽然發見兩人在旁觀戰，賭友皆大驚失色，跑下樓呼救，故引動途人圍觀。」

昨天下午出版的「中聲晚報」說得更妙了。它的「專訊」說：「昨晚公眾四方街某號三樓，有四個男子搓麻雀時，忽然鬧出鬼話連篇……據說：他們幾個人正搓得入神，忽然發現竟有十二隻手在洗牌，多出的四隻手是有很多毛的。」

究竟鬼在那裏呢？連那些睇鬼的人都沒有一個說是親眼看到的，只說聽人說那裏有「鬼」，有些人則說聽話連報紙都話呢處有鬼。就這樣的昨天下午那個地方聚集了幾百人在莫名其妙地在看，到了六時許，他們才被警察驅散。



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當中，更點名批評同業的《華僑日報》及《中聲晚報》的報道謠言，使得群眾受愚。同日，《香港工商日報》也有標題為〈麻雀桌上突多四隻手 彌敦道鬼話連篇 好事者數千人麕集看鬼屋，驚動警察出維秩序。據說是有人因爭奪一層樓宇而散播謠言。〉這篇報道的要旨，解說鬼屋之說的無稽，並且記錄了當時不同版本的「鬼故事」。報道如下：（括號內為筆者按）

彌敦道四五二號樓下，昨日圍滿了人群，人人爭看「鬼屋」。街上看熱鬧的數以千計，人群中連篇鬼話。警署派出警車維持秩序，因恐歹徒乘機搏亂，非本樓住客都傳說「鬼屋」發現，居民晚間閒暇，麕集公眾四方街的越來越多，警察維持秩序感到困難。于晚間十時半，由警車開放播音筒，勸告居民應即離開回家睡覺，否則作妨礙交通罪加以拘捕，可是部份居民離開，仍有無數居民徘徊附近以看究竟。（交代事發背景）

人叢裡傳出了極傳奇無稽的的鬼話。各人都在談論發現鬼的經過：彌敦道四五二號二樓的業主姓葉的，是個越南華僑，原住四五二號四樓，最近二樓住客全都遷出，葉氏派他的女兒看管樓宇，晚間與朋友舉行竹戰，藉消長夜無聊。據傳說是前晚竹戰方酣，其中有一鋪牌戰至最緊張的階段，將近「旺牌」，其中一家突然開槓，槓上花五筒滿和，忽然橫邊伸出了一雙手向各家收錢，四個竹戰客都感到驚異，正在驚訝時，橫邊又多了一隻手去模牌，四人見突然多了四隻手，心情緊張變了面部緊張，面面相覷了一番，漸漸毛骨聳戴，一齊拔足狂奔下樓向警署報案。（四人變六人竹戰版本）

以上的傳說已屬一宗離奇的故事，人叢裡更有人說下文，更覺無稽。據說：大隊警察開來之後，認為大驚小怪，無中生有的事，當時拘了幾人回警署。不料在警署中幾個被拘的人竟不知去向，僅剩回幾對手鐐，連警署的人也認為奇怪。有些說得動聽的，繪形繪聲，聽到看熱鬧的人亦不寒而慄。（被捕者在警署消失版本）

這些「姑妄聽之」的謠傳竟然無數人穿鑿附會，手指腳劃，指天劃地說有幢幢鬼影，有些竟說到該樓的掌故，一個謠言，鬧得滿城風雨。但記者所看到的是滿坑滿谷的人，而縣人也祇是說說聽聽，甚麼鬼神，他們是一無所見，憑常識判斷，樓中所發生的事算不得甚麼嚴重，用不著手鐐，這個傳說不可靠，前一個傳說當然也不可靠了。（記者分析各版本不可靠）

另一傳說：此樓昔日的住客是被迫而遷出的，遷出的住客是否在憤怒中製造出這件駭人聞聽的故事來。又一種說法是最近有人競爭頂受這一樓宇，爭奪劇烈，幾家因落空，其中一家便製造這些謠言，使人不敢頂受，說來後者較可靠了。（記者探討謠言背後的原因）

鬼話在香港似乎尚沒有全部被消減之可能，由于香港的鬼話故事太多，雖然沒有證據，可是老一輩的人都能述及戰前無數鬼的故事。記起多年前，大道中何東行，亦曾發生過這一類事情，當時一連幾個晚上都站滿居民看鬼影，後來經過研究，證明是對面茶樓飲夜茶的茶客燈影，致引起了一篇有傳奇性的鬼故事。昨晚彌敦道的鬼故事，可能和年前何東行鬼故事大同小異。（記者指出當年類同的鬼故事謠言）



雖然篇幅甚長，但當年報道成為極有用的資料，其頗為詳細記錄了鬧鬼之說的不同版本，同時剖析當中不合理、不可靠的地方。並且，嘗試推敲較為可取的說法，應是「樓宇買賣」構成的不同「鬼故事」。

及後，5月9日《工商晚報》再有報道：

〈鬼話何來？彌敦道某宅住客否認又麻雀見鬼〉

日昨九龍彌敦道近公眾四方街一樓宇，發生鬼話，致引起好事之徒，以訛傳訛，麕集附近，途為之寒。

該戶住客，頃鄭重否認四日晚該樓內曾有竹戰之戲，亦不知謠言何所自來。據謂當閒人麕集該樓附近，有等且欲入屋探視時。該樓住客乃通知警察，派員到場維持秩序，而非有人見鬼，狂奔下樓報警。

查此一無稽事件，六日達最高潮，當時警方以播音器向好事之徒警告，若若不立即離開返家，當以阻街罪加以拘捕。

當日人叢傳出之無稽的鬼話，係彌敦道某號二樓住客，晚間與朋友竹戰，藉消長夜，當竹戰方酣，其中有一鋪牌戰至最緊張的階段，將近「旺牌」，其中一家突然開槓，槓上花五筒滿和，忽然橫邊伸出了一雙手向各家收錢，四個竹戰客都感到驚異，正在驚訝時，橫邊又多了一雙手去摸牌，四人見突然多了四隻手，心情緊張變了面部緊張，面面相覷了一番，漸漸毛骨聳戴，一齊拔足狂奔下樓向警署報案云。



這則新聞在上半部份再次引述住客說法，澄清沒有竹戰。下半部分，則詳說鬧鬼謠言。

然而，時至今日，坊間網上流傳「四人歸西」，所說的「真」，大多取自上述的幾則報道。為甚麼？是竹戰？是被捕者消失？還是最重要的，標題寫上「鬧鬼」呢？即使捕風捉影說是牌式，但牌式是報道中的「槓上花五筒滿和」，與「四人歸西」似乎沒甚麼關係，這點筆者不能理解。

上述四則報道，最不清不楚是《華僑日報》的〈打牌鬧鬼四人打出六人〉。但到《大公報》指斥該報道愚民，又有來自《香港工商日報》的第三則報道，讀者自必然對故事來龍去脈弄得清清楚楚；而第四則來自《香港工商晚報》的報道，也是再補足第三則，並排除竹戰的相關說法。

但坊間流傳的說法，故事安排都是以「四人歸西」的影視作品說起，然後引述上文提及的相關報道，言之鑿鑿，藉此加強都市傳說的可信度。有實有虛的流傳方法，使謠言更能「真有其事」般發展，而信者恆信。

書名：香港都市傳說大百科

作者：施志明、潘啟聰



【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】