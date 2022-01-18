車Cam│寶馬讓線未減速　遭攔腰撞自轉180度　路人神反應脫險獲讚

眼觀六路，耳聽八方，隨時能保自己一命。最近網上流傳1段車Cam片，看到1輛寶馬私家車在長沙灣小路出大路時，未有於讓線前減速，結果被另一私家車高速攔腰撞到，原地自轉180度，當時有途人在馬路邊站立，幸好他及早意識到有危險，1個神反應避開失控的寶馬車，逃過一劫。



網上流傳影片，看到長沙灣發生1宗交通意外，馬路上有男途人險些被撞。（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該宗意外發生於長沙灣永康街附近路段，據網上流傳的片段顯示，當時1輛白色寶馬私家車由劃有讓線的小路出大路，惟仍然未見收慢欲直接橫過十字路口，其間另一輛私家車在大路行駛，撞上寶馬車的車尾，導致後者失控自轉半圈。

點擊下圖看驚險一刻▼▼▼

+ 2

事發時，1名男子本來站在馬路邊，險些被失控的寶馬車撞到，不過片中看到他一早留意到2輛私家車，提前向後退，並在兩車相撞一刻立即跑回行人路，場面非常驚險。

片段曝光後即引來網民熱議討論，並稱讚該名男子反應夠快，否則或被私家車橫掃撞到，「個男人預早識退後兩步咁勁」、「好彩避得快，好身手」、「路人可以還神」，又批評涉事司機沒有基本的駕駛安全意識，「路人都知道會撞，揸車嗰個都冇意識」、「讓線出，油都唔收？」、「寶馬讓線唔停、唔睇、唔讓、唔留意交通情況，還牌啦」。另外有網民就質疑男子不應站在馬路，同樣易生意外，稱「企落馬路嗰個係咩心態？」。

同場加映：esla直衝班馬線 阿伯險被撞神反應怒揮枴杖掃車尾▼▼▼



Tesla直衝班馬線 阿伯險被撞神反應怒揮枴杖掃車尾

即睇驚險事發經過▼▼▼