神犬救全家！狗狗半夜床上狂跳叫醒主人　揭一氧化碳洩漏險奪命

家中寵物突然有奇怪的舉動，主人就要小心留意，因為可能是家中出現不尋常狀況！美國1戶人家早前在熟睡期間，一向個性溫和的小狗洛斯（Roxy）竟然不斷在主人哈伯特（Brad Harbert）的床上跳來跳把他叫醒，哈伯特其後驚覺家中的電力及燃氣壁爐原來發生一氧化碳洩漏，連忙叫醒全家一起逃到屋外暫避及報警求助，事後他感謝洛斯救了一家三口的性命。



哈伯特家中的小奇洛斯早前晚上突然在他的床上跳來跳去，令他意識到家中出了問題，最終發現有一氧化碳洩漏，全家人得以保命。（YouTube頻道「WHO13」短片截圖）

事件發生在美國愛荷華州（Iowa）安克尼市（Ankeny），上個月17日晚上，哈伯特一家人正在家中熟睡的時候，洛斯跳上哈伯特的床，之後又跳回地板，不斷重複同樣動作，好動程度與平常溫和的個性相差很遠，「我感覺到牠應該是有些事」。哈伯特之後拿出一氧化碳監察器，發現監察器發出了4次響聲，代表家中有高水平的一氧化碳。

哈伯特表示，十分感恩家中有洛斯在，令舉家在事件中逃過一劫。（YouTube頻道「WHO13」短片截圖）

哈伯特連忙叫醒家中的兒子及父親，叫他們立即逃到屋外報警。數分鐘後消防員抵達，確認洩漏一氧化碳的是家中的電力及燃氣壁爐。哈伯特指，當晚是洛斯發現問題並叫醒他，「牠看起來有點顫抖，很希望我們可以逃到屋外」，他說很感恩家中有洛斯在。哈伯特最後亦建議，如果家中有壁爐就應該定期檢查並購買一氧化碳監察器。

（KRON4、NY Post）

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