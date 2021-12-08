情侶撳錯鐘冇落巴士　遭車長喝罵「停咗先講」　網民斥躁狂籲投訴

搭巴士要按鐘下車人人皆知，但有時或會不小心看錯站按錯鐘。有乘客最近就在網上分享乘車經驗，指與女友搭巴士時誤以為坐過站，便立即按鐘，但走到下層時才發現下一站才是目的地，當時巴士已停車開門，2人便道歉指按錯鐘。他稱車長聽後立即生氣大喝「撳錯鐘就早出聲啦！」，雙方口角，其女友以手機拍片。不少網民看過片段後批評車長態度差，亦有人懷疑事件或有前傳，未敢下定論。



有男子發文，指日前乘坐巴士時因按錯鐘而被車長大喝，斥他沒有提早表示自己按錯鐘。（fb影片截圖）

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男乘客昨在facebook群組「將軍澳主場」發文，表示他與女友乘坐796P號巴士往尖沙咀麽地道，巴士駛至港鐵尖東站時，他們誤以為過站便立即按鐘欲下車，不過走到下層卻發現車站提示顯示下一站才是目的地，車長則已經停車開門，又大聲問道「邊個撳咗鐘落車？」。據樓主形容，當時他回應指「唔好意思撳錯鐘」，惟車長繼續大喝，「撳錯鐘就早出聲啦」、「停咗你先講」、「你哋唔識睇字啊！有到站提示㗎！唔識睇都識聽掛！」。

2人不滿車長的態度，強調他們在走到下層前仍未知道按錯鐘，根本無法提早提醒車長。樓主女友其後以手機錄影，但指找到不到員工編號，詢問車長後未獲回應。樓主在帖文表示，本來只是件小事，「唔知做乜佢第一句已經勁無禮貌，我已經有講唔好意思，佢都繼續咁惡咁就真係佢有問題」。

不少網民看過影片後批評相關車長太躁狂、態度差，「好躁狂喎佢」、「咁小事，條友使唔使鬧到咁」、「就算有客話撳錯，其實一般都係會照停，因為大家都唔知仲有冇其他乘客要落車」、「使唔使咁大火」、「個司機情緒好唔穩定咁喎」，支持樓主向巴士公司投訴。然而，亦有部份網民質疑事件有前傳，「巴士都有Cam，真的假不了，等巴士流出前傳」、「無前傳，邊個無禮貌都未知」、「冇前傳，一嚟就係躁嗰段，唔公道喎」。