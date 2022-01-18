晚市禁堂食外賣增　市民懶倒湯汁無綁好　關注組：加重清潔工負擔

政府宣布延長防疫措施至2月4日（年初三），意味晚市禁堂食將一直維持至農曆新年。不少家庭也決定留家食團年飯，令外賣需求大增，「清潔工待遇關注組」指近日外賣垃圾增多，部分市民懶倒湯汁或沒有綁好便丟棄，加重清潔工的工作量，亦導致一些資源未能回收，造成浪費。關注組呼籲市民將心比心，提出6個貼士，希望大眾也能行多一步，減輕工友負擔。



晚市禁堂食令外賣需求大增，有清潔工友反映外賣垃圾明顯增多，指不少住戶也沒有倒走湯汁，亦無先綁好外賣包裝便棄置，加重了工作量。（資料圖片）

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「清潔工待遇關注組」於facebook專頁發文，表示晚市禁堂食措施生效逾1星期，有負責大廈「倒樓」清潔的工友反映外賣垃圾明顯增多，指不少住戶也沒有倒走湯汁，亦無先綁好外賣包裝便棄置，導致有湯汁倒瀉並污染其他可回收物品，「工友話有啲一袋袋廢紙被湯整濕咗，好重但污糟咗要當垃圾」。

另外，適逢年尾家家戶戶也大掃除，令垃圾量進一步增加。有清潔工亦指不少人丟棄廢物時將垃圾袋放得過滿，只能花時間拆開再放進垃圾槽，「有啲袋裝得太漲，入唔到垃圾槽口，要先拆散」，變相再加重了工作量。

關注組提出6個貼士，呼籲市民多行一步，協助減輕清潔工的負擔。（fb「清潔工待遇關注組」圖片）

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關注組提出6個貼士，呼籲市民多行一步，如先將外賣的湯汁倒去、綁好才丟棄，自行將大型垃圾運往垃圾站，以協助減輕清潔工的負擔，「新一年應買則買，妥善回收，減少廢物」。帖文獲大批網民轉發，呼籲大家保持公德心，又感謝工友們的付出，「香港真係無教育啲人點丟垃圾」、「做個有教養有公德心的人，或給下一代正確示範」。

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