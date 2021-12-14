阿媽忍無可忍　貼多圖公審親生女地獄級垃圾屋　男友反應估你唔到

誰說女生就一定愛乾淨？有些女生在人前都是漂亮的女神，但在別人看不到的地方，尤其是房間，簡直堪比垃圾場！



吳姓媽媽網友在爆怨公社發文，因為她女兒的房間簡直比垃圾場還可怕，重點是她還可以在裡面睡覺，然後出門又打扮的漂漂亮亮的，甚至還可以帶同學、男朋友回家參觀她的房間！

「阿媽看到女兒房間的狀況就覺得快爆炸！罵了n年，結果越來越誇張，已經不知道該說什麼了。她是我女兒，20幾歲了，住在家裡。她不讓人家進房間，也不讓人幫忙整理，已經罵了好幾年，最後只好盡量不去開房門，有衣櫥、櫃子，只是裡面都放垃圾。」

點圖睇睇佢個女間房有幾恐怖＋回應網友質疑▼▼▼

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男友看過表示「可以接受」 網民：是真愛

因為照片實在太嚇人了，很多網友也忍不住發問心中的疑問：這真的能睡人？真的有人可以住在裡面？而媽媽也統一回覆很多人的疑問：Q：要睡哪裡？A：直接上床用身體擠出一個空間。Q：這是房間嗎？A：沒錯哦，而且是自己家裡不是租屋。Q：這是你女兒的房間嗎？A：是我女兒的房間沒錯！有人的房間比這個還亂的嗎？這是女生的房間！還會帶男友 同學朋友進去房間才強！

沒想到居然連朋友及男友都看過這房間，但卻仍然可以接受，網友紛紛表示這真的是真愛了！「我家除了餐桌，別的地方一律不准吃東西。爸爸媽媽沒有硬起來，女兒以後結婚怎麼辦？」「這嫁出去沒有三天就會被退貨，就算老公是真愛，但是，她還有婆家的人好嗎？而且以後生小孩要給這樣的環境？」「這連踏進去都怕啊！怎住啊？如果是我家人一定趕出去……」「這就是房東們最害怕的人，拜託不能放她出去租房子，真的會害到房東！」

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