大廈升降機急墜幾層再彈上16樓　3人骨折重傷　網民：恐怖片情節

墮𨋢是許多人噩夢場景，但原來還有更恐怖的「彈跳𨋢」？安徽合肥有大廈日前上演「升降機驚魂」，1部升降機突然急墜幾層後，再反彈回16樓，機廂內3人全數受傷骨折，腰、腳踝重創要做手術。傷者透露當時15樓有名住客入𨋢，升降機突然墜下幾層，再反彈上16樓，機廂內3人如搖骰盅般先彈起再摔下，傷者嚇得表示以後家裏孩子要買樓「不會讓他們買高層了」。網民形容這是「恐怖片情節」，認為管理公司必需負責。事件引起民眾關注，安徽消防後來亦在微博發文教路，提醒民眾若遇到升降機意外應如何自保。



升降機下墜又急彈，機廂內3人經歷被拋起再摔下，全部受傷骨折。（微博影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

1月14日，安徽合肥小區祥源城發生升降機事故，裏面3名乘客全部骨折受傷，腰部及腳踝位置都要做手術，目前留院治療。有傷者家屬指涉事升降機之前已出現故障。其中1名傷者回應內媒指，她當時和1名朋友同乘搭，一入機廂已「咯噔（物體碰撞聲）一下」，但但他們沒有在意。

當升降機到15樓時，第3名傷者、劉姓住客進來，關門後就出事了，「人來回撞，不知道下墜到幾層，再彈上去（16層），慣性很大」，機廂內3人頓時彈起再往下墮，「我人都離地了，從上面摔下來」。事件令她很有陰影，說以後家裏孩子如果要買樓，「不會讓他們買高層」。她說事件太可怕了，而且維修升降機人員好長一段時間後才到場，「痛到待在升降機裏面哭了」。

+ 6

影片中3名傷者獲救時，全部都倒在機廂內，而且不停慘叫。內媒指涉事升降機已停止運作，管委會和市監部門已介入調查。升降機竟然急墜又反彈，事件引起網民熱議，形容人在機廂內彈上彈落，「只會在夢中出現的內容」、「恐怖片情節」、「不是說升降機井都有安全保護嗎？怎麼不起作用了？什麼牌子的升降機」。

不少人質疑物業管理方面一定有責任，允其住客反映以往曾經故障，「物業不是月檢修升降機嗎？」，又諷刺升降機上有一堆監管、安檢電話，「現在出了事這些部門用不用付任何責任」。還有一班住在低層單位的網民留言，「還好我住1樓，買的時候就怕升降機事故和逃命快點」、「我一直怕高層的房子，對升降機有種莫名的恐懼」。

事件引起許多人擔憂，安徽消防隨後在微博分享，指許多人都在腦海中模擬過「升降機驚魂」，假如真的遇上升降機梯事故，應遵守以下幾點：

+ 10

（綜合）

香港高樓大廈密集，無論是上班上學都靠升降機出入，由一層到過百層，香港是世界上升降機密度最高的地方之一，到底香港升降機有幾多？邊區最多？



香港最窄升降機▼▼▼