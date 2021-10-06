八旬夫婦扶手電梯疑遭男子推跌　CCTV曝光親人痛斥：老人全身是傷

撰文：朱利安
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在人來人往的公眾地方，也要小心周圍有否突如其來的危險。近日台灣高雄市1對八旬夫婦在地鐵站準備上扶手電梯，疑遭前面的男子推擠致跌倒，1人手部骨折，1人則背部全是傷痕。事後家人在網上講述事件，指責台鐵職員「冷處理」，要求老人家自行報警，「兩個八十幾歲的老人全身是傷」，希望藉帖文提醒民眾多加注意。

台灣1名男子被指於高雄左營新站搭扶手電梯時，刻意後退推倒後方的老夫婦。（網上圖片）

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1名男子日前在facebook發文，表示周一（4日）早上7時許，其外父和外母於高雄左營新站下車，並準備搭手扶電梯出站，未料站在前面的男子「轉身後退走下二階」，推倒外父和外母，2人隨即跌下扶手電梯。帖文批評台鐵的站務人員冷處理事件，指老人家跌倒後呼救一直沒有人幫忙，過了一會才有職員「緩緩到來」，帶2人到醫務室處理傷口，亦沒有通知鐵路警察，僅告知他們自行報警。

家人在網上發文，並上傳老翁與老婦的傷勢照。（fb「爆廢公社二館」圖片）

跌倒受傷的夫婦在事發現場等家人到場，其後報警並錄口供，又翻看現場的閉路電視片段。樓主慨嘆，最後「兩個八十幾歲的老人全身是傷」，外父背部擦傷留下電梯的鋸齒痕，而手部骨折的外母在完成診治時已經是晚上11時許，提醒網民說「你無法想像站在手扶電梯往上時，竟然有人會轉身走下來推你」。

對此，台鐵新左營站長回應指，據CCTV片段顯示，該對老夫婦身前站着1名身穿藍色上衣的男子，對方疑似重心不穩，才往後撞到老翁，後者再壓到老婦，職員見狀已立刻按下電梯的停止掣，當時目測老婦手痛及擦傷，老翁則背部擦傷，藍衣男站在現場1分多鐘後自行離開，老人家當時未要求報警，亦指已通知家人，故職員沒有通知鐵路警員及救護車。

樓主外公背部擦傷，外母則手部骨折，正接受治療。（fb「爆廢公社二館」圖片）

警方表示，目前已接獲該對夫妻的女兒報案，引述報案人表示父母遭不明人士推擠受傷；在翻看CCTV畫面後，的確顯示1名男子與老夫婦有碰撞，至於是否蓄意推倒，則仍有待涉事男子到警署解釋。

（綜合）

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