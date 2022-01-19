「MIRROR人氣成就已超越Beyond」掀世紀罵戰！鏡粉：姜濤1個KO！

【MIRROR／Beyond】擁有姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）等12名成員的男團MIRROR，在香港炙手可熱。有鏡粉就在Facebook群組發文，力撐MIRROR現時人氣及成就已超越經典香港搖滾樂隊Beyond，引發粉絲罵戰。



有網民於Facebook群組發文，指「有無人覺得MIRROR現時人氣，成就已經超越Beyond，不出1年應該可以輕鬆打敗X Japan」。短短一句話，同時「辣㷫」Beyond及X Japan紛絲，引發多方罵戰。

有網民於Facebook群組發文，指「有無人覺得MIRROR現時人氣，成就已經超越Beyond，不出1年應該可以輕鬆打敗X Japan」。（資料圖片）

搖滾樂隊Beyond是香港永恒經典。（資料圖片）

不少Beyond紛絲直指MIRROR未夠資格與Beyond比較，更遑論超越，「唔好講嘢不切實際」、「無得比」、「Beyond世一」，反問「Beyond嘅作品、意義、才華、聲線、努力、當年嘅競爭對手，你覺得邊一樣係超越？」、「你覺得20年後，喺街會仲聽到mirror定beyond嘅歌」。有鏡粉以姜濤的《Dear My Friend ,》反駁，「我派姜B一個人，呢一首歌，已經打敗咗」，再惹來Beyond紛絲反擊，「我派一句仍然『自由自我』，已經名留青史」。

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也有X Japan支持者批評鏡粉失去理性，「同X Japan比，鏡粉係咪失去咗理性」、「唔該講還講，唔好拉埋X Japan講」、「我唔明點解要拎隊靠樣搵食嘅嚟同人地啲實力派做對比」。

不過也有「中立派」網民認為，MIRROR及Beyond屬於不同時代，類型領域亦不同，不應比較，「mirror係組合，Beyond、X Japan係樂隊」、「兩個時代嚟」、「基本上就唔能夠相提並論，完全係兩樣嘢」。另有網民認為樓主是「曲線」，並非真鏡粉。

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人氣組合Mirror之前在九展舉行演唱會，大批粉絲為之瘋狂，不但用心準備各樣應援物品，連演唱會紀念品也一件難求。有港男就於討論區發文，指身為「鏡粉」的女友看演唱會時未能買到Mirror聯乘品牌MaskOn推出、印有團徽的專屬口罩，完騷後發現有人以炒價於網上放售，便打算以炒價每盒220元，即總數2640元「大手買12盒」，以儲齊12名團員的專屬款式。樓主認為聯乘口罩價格過高，而且專屬款式只有橡筋顏色有分別，直言「唔明有乜好買」。

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