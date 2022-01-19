龍蝦丸無龍蝦先正常？原來有得解　名廚周中：真龍蝦丸係咁樣

消委會17日（周一）公布測試24款預先包裝及36款非預先包裝肉丸，10款龍蝦丸樣本全部無甲殼類動物基因，驗不出有蝦、蟹、龍蝦，即龍蝦丸無龍蝦，但其中1款則聲稱材料有龍蝦。不過，許多網民笑言龍蝦丸無龍蝦早已不是新聞，紛紛表示「你話我知有龍蝦我先驚」。

大埔振興肉丸回覆《香港01》查詢時表示，龍蝦丸從台灣方面引入，本身配方就沒有龍蝦，主要是魚漿及蟹柳混合出來，故產品叫「仿龍蝦丸」，多年來沒有客人投訴沒有龍蝦或詢問成份有沒有龍蝦。到底有沒有「真龍蝦丸」？名廚周中表示，香港當然有龍蝦丸菜式，但1斤龍蝦只拆到4兩肉，一般會混合蝦膠及其他名貴食材打丸做貴價菜，會另改菜名，鮮有直稱「龍蝦丸」。



消委會測發現市面10款龍蝦丸都沒有龍蝦成份。（消委會圖片）

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消委會17日公布，測試24款預先包裝及36款非預先包裝肉丸，其中10款龍蝦丸樣本全部無甲殼類動物基因，均沒有蝦、蟹、龍蝦，即龍蝦丸無龍蝦。消委會總幹事黃鳳嫻指出，其中1款龍蝦丸在包裝上列明有龍蝦成分。

龍蝦丸無龍蝦在網上引來熱議，不過許多網民直言由於價錢等問題，一直都知道龍蝦丸無龍蝦，「發現龍蝦丸真係有龍蝦先係新聞」、「唔係有人以為龍蝦丸有龍蝦、蟹柳有蟹呀嘛？ 」，但也有留言點出這是商品說明問題，應該正視。

大埔振興肉丸指，他們從台灣引入龍蝦丸時，本身的配方就沒有龍蝦，故他們稱作「仿龍蝦丸」。（消委會圖片）

龍蝦丸是山東泰安的地方名菜，屬魯菜菜系，原本材料真的有龍蝦，將龍蝦剁成茸，混合其他材料打成丸。而消委會10款檢測的龍蝦丸樣本中，有5個都聲稱來源地是台灣，翻查網上資料台灣不少食品公司專門做魚漿類肉丸，有品牌聲稱發明了「龍蝦風味丸」，樣子和香港見到的相似。

有逾半世紀歷史的大埔振興肉丸回覆《香港01》查詢時指，該公司的龍蝦丸於2010年由台灣引入，龍蝦丸的配方主要材料是魚漿和蟹柳混合而成，一開始就沒有龍蝦成份，故他們商品上叫作「仿龍蝦丸」。從未收過客人投訴龍蝦丸沒有龍蝦，亦沒有客人詢問龍蝦有沒有龍蝦成份，正如菠蘿包沒有菠蘿一樣，外表似就會用來命名。

至於香港到底有沒有真龍蝦丸這道菜？原來有，但不會直接叫「龍蝦丸」。名廚周中接受《香港01》訪問表示，真的龍蝦丸要將龍蝦拆肉後打成膠，但以1斤龍蝦為例，實際只拆得出大約4兩肉，視乎要「吱」成多大粒，難以說1斤的龍蝦可以打多少粒丸。雖然有龍蝦丸，但菜式做法各有不同，酒樓可能會將龍蝦膠混入蝦膠，有時會加入黑松露、魚子醬等食材，做成名貴菜式賣貴一點，打成丸狀也不會直接叫「龍蝦丸」，而是另外改名。

至於市民要花多少錢才吃得上真的龍蝦丸，周師傅坦言間間酒樓定價不同，難一概而論，市面菜牌上常見的「龍蝦球」，其實和「龍蝦丸」不同，龍蝦球「起球」的意思是拆肉切開，做成炒、蒸、炸菜式，是很常見的食法。

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（綜合）

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