消委會｜墨魚丸驗出100%魷魚　工廠解釋買錯魚　網民翻舊片教點分

消委會今日（17日）發布新一期《選擇》月刊，其中有關肉丸類的測試引起不少網民關注。測試結果中的「預先包裝墨魚丸」中，牌子「真地道無添加墨魚丸」的基因測試結果被驗出100%都是魷魚。代理商回覆消委會指，事件源於採購部出錯，「購入一批相類似墨魚的原材料並生產出售」，就事件致歉，並稱未來採購原料時將需要2人核實。事件引起網民熱烈討論，指相信是工廠搞亂了墨魚及魷魚，並翻出2016年時曾經瘋傳的短片，分享搞清楚墨魚及魷魚的簡單口訣。



消委會最新一期的調查覆蓋60款不同品牌的不同丸類，其中1款墨魚丸的基因測試竟然有100%是魷魚！（蘇煒然攝）

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消委會的肉丸類測試覆蓋60款不同品牌的不同丸類，其中包括墨魚丸。就「預先包裝墨魚丸」的分類之中，消委會測試了4款墨魚丸，其中2款（佳之選墨魚丸及豐味食材手打全墨魚丸）的基因測試結果100%為墨魚，另外1款（臺灣北港墨魚魚丸）有18%墨魚及82%魷魚，最後1款的真地道無添加墨魚丸則100%為魷魚。

報告中的「廠商及食肆意見」部分中，「真地道」的代理商回應測試結果時指，廠方採購部出錯，買入了與墨魚類似的原材料後，以該批原材料生產丸類出售，就事件致歉。回應又提到他們發現事件後已立即採取行動，停賣及回收有問題批次的貨品，此後採購原材料時會以2人核實為原則，確保原材料合乎規格。

事件引來網民熱烈討論，並且提到在2016年曾經紅極一時，由CapTV HK製作的短片《CapTV【挑網絡挑機 －魷魚墨魚】》，笑指「魷魚係尖嘅，墨魚係圓嘅」，只要記住這個簡單口訣即可以分清魷魚和墨魚。網民又指，前CapTV成員「許賢」及「蘇豪」的YouTube頻道「試當真」在最新一集綜藝節目《試玩毛EP05《墨魚遊戲》Cuttlefish Game》中再次惡搞墨魚及魷魚，在遊戲「老師話」中要求玩家正確地「左手拎起魷魚，右手拎起墨魚」，有玩家成功憑上述CapTV口訣過關。

再次惡搞墨魚及魷魚畫面 ▼ ▼ ▼



《CapTV【挑網絡挑機 －魷魚墨魚】》短片 ▼ ▼ ▼

