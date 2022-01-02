IKEA宜家家居餐廳常爆滿　原來唔係因為瑞典肉丸？內行揭獨門優勢

IKEA（宜家家居）雖然主力產品是家具，但附設的餐廳也吸引了不少人專程光顧，其中的「瑞典肉丸」更是最多老饕推薦的餐點之一，因此常被戲稱是間「被傢俱耽誤的餐廳」。對此，便有網友好奇表示：「為什麼生意會這麼的好？他們有這麼好吃嗎？」



原PO在PTT的八卦板上以「為什麼IKEA的餐廳生意可以這麼好」為題表示，IKEA生意非常好，因為自己「每次都只吃雪糕而已」，所以很好奇IKEA的餐點是否真的這麼好吃，導致各分店的IKEA餐廳都常常客滿。

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此文一出，便有許多網友留言解答「不然哪裡有賣肉丸餐？」、「就是沒有其他競爭對手，當然生意好啊」、「吃過一次嚐個鮮就好」、「我都挑生日當月主餐買一送一時去」、「不知道吃什麼的話可以去吃」、「都是女生或是情侶去吃的」。

此外，更有許多內行的網友點出IKEA餐廳最大的優勢，「平日下午茶還頗優惠的，有些正餐價格真的不吸引人，不過有看過帶手提電腦去工作的」、「飲料數元可以一直爽喝坐很久啊」、「氣氛輕鬆無壓力，不用看店家臉色」、「本體是雪糕店」、「因為不限時+清潔衛生，此外市區店有獨特優勢，價位比週邊餐廳相對便宜很多，其他如果你想坐下來聊，最低消費至少都是IKEA的兩倍以上」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】