消委會│六成牛丸含豬、1款墨魚丸無墨魚　60款肉丸基因測試一文看

【消委會／牛丸／龍蝦丸／墨魚丸／貢丸／魚蛋】冬天想暖笠笠，不少人都會選擇打邊爐，而肉丸更是不可或缺的食材。消費者委員會（消委會）近日測試市面上60款不同類型的預先包裝及散裝肉丸樣本，發現所有龍蝦丸樣本均無甲殼類動物基因，而且達六成牛丸樣本檢出豬基因，1款預先包裝墨魚丸樣本甚至沒有檢出任何墨魚基因。



消委會近日測試市面上60款不同類型的預先包裝及散裝肉丸樣本。（消委會提供）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

消委會報告共測試5款肉丸，在14款牛肉丸和6款牛筋丸樣本中，12款樣本檢出豬基因，1款含雞的基因，其中「佳宝食品超級市場」的牛肉丸，牛基因只佔15%，另含28%豬基因和57%雞基因；另有7款牛丸樣本檢出100%牛基因。

墨魚丸方面，在10款墨魚丸樣本中，有3款樣本檢出100%墨魚基因，另外有6款則檢出魷魚基因的比例較高。測試亦發現「真地道」的「無添加墨魚丸」，沒有檢出任何墨魚基因，全是魷魚基因，代理商引述廠方回覆指，事緣於採購部出錯，購入一批相類似墨魚的原材料並生產出售，公司發現事件後已停賣及回收該有問題批次，工廠日後採購原材料時會要求採購部以2人核實，確保原材料合規格。

+ 61

至於深受港人歡迎的龍蝦丸，消委會於10款樣本中均沒有檢出甲殼類動物基因，2款在產品名稱上標明「龍蝦味丸」或「仿龍蝦丸」。不過，「iEAT」龍蝦丸在成分表標示的第一種配料便是「龍蝦」，消委會已將基因測試結果轉交海關參考，研究有否違反《商品說明條例》。

同場加映：消委會測試10款最高納火腿片排行：