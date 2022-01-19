網傳性感女荃灣公路旁拍照　網民怕司機睇到分心　真身原來係網紅

馬路如虎口，司機駕駛時必須專注路面情況，但如果行車時見到路邊這一幕，恐隨時會分了神！網上流傳片段，有司機駕車行經荃灣海安路海濱長廊，驚見有穿着性感的女子正在「擺pose」拍照，上載片段的網民笑言，「各位司機小心駕駛，馬路如虎口」，片段引來熱論。有網民隨即找出片中女子「真身」，原來她是健身教練、運動模特兒兼網紅，其ig有多達3.1萬，日前更上載在公路旁拍攝的相片，每張相都獲逾千粉絲讚好。



有網民周二（1月18日）於facebook群組上載片段，並留言「各位司機小心駕駛，馬路如虎口」，片段長6秒，當時車輛正在公路駕駛，突然見到路旁行人路上有1名穿着性感的年輕女子「擺pose」，另有2名男子正在拍攝。即使有車輛駛近，女子依然擺出不同姿勢，顯得十分淡定。

有網民看過片段後表示，「如果我因為咁炒咗車，唔會係我問題囉」，隨即有網民反駁，「分心點會唔會係你問題」。亦有網民看過短片背景，認出拍攝地點是荃灣海安路橙色隧道，稱於荃灣麗城花園對出亦看過相同情況。有網民把重點放在女子的衣着，疑惑她是否半裸，但隨即有眼利人士指出，女子下身是穿着深色比堅尼，才會被錯看成下身赤裸，「初初仲以為咩都冇着」。

其後有網民迅速尋到片中女子的「真身」，原來她是是健身界「KOL」，是健身教練兼運動模特兒，其IG（＠rosannang_yautsz）有多達3.1萬粉絲，不時上載打卡照及生活照，大騷健美身段，而她日前亦上載了多張於荃灣海安路橙色隧道拍攝的照片，可見當日她穿着着比堅尼泳裝，又留言「很大挑戰，要穿成這樣，跑到隧道裏」，每張相片都有愈千粉絲讚好，有人大讚「好型」，又笑稱「妳想整到人地炒車咩」。

在荃灣公路旁拍照的性感女子原來健身教練兼網紅，日前上載了照片。（ig＠rosannang_yautsz）

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【中環蘭桂坊打交／MMA】中環蘭桂坊再上演「街頭MMA（綜合格鬥）」！網上瘋傳影片，顯示於中環蘭桂坊近德己立街雲咸街交界，1名身穿長褲衛衣的年輕男子，與穿着熱褲的女子在街頭糾纏打鬥，雙方一度倒在地上拉扯及出腳纏鬥，其間躁男爆粗怒吼：「我有乜X嘢做錯呀？你講吖！你打我？」其時1名雙手各拿着1碗魚蛋的男子上前，企圖阻止躁男子繼續打女人，詎料躁男衝前，使出類似柔道摔技，把女子重重摔在地上，現場圍觀人士起哄，有人大叫：「你老婆嚟㗎！」魚蛋男見狀大怒，立即丟下手上魚蛋把躁男推開，爆粗大鬧：「你乜X嘢都做錯呀！」片段瘋傳後，有網民認為男人不應打女人，亦有網民指無論有何理由，無論男女都好，都不應訴諸暴力。