倉鼠人道毀滅｜網民列舉倉鼠曾獻身助抗疫　批政府「恩將仇報」

【倉鼠／人道毀滅／人道處理／Delta變種病毒／漁護署】因應11個倉鼠樣本驗出新冠肺炎病毒，漁護署宣布全港售賣倉鼠寵物店需停業，所有倉鼠將「人道處理」（人道毀滅），強調「為了公共衛生，毀滅（倉鼠）更安全，不怕病毒傳出去」。

消息一出引來網民熱論，有網民更想起倉鼠曾「獻身」幫助研究抗疫，直斥「人道毀滅」是「恩將仇報」。



因應11個倉鼠樣本驗出新冠肺炎病毒，漁護署宣布全港售賣倉鼠寵物店需停業，所有倉鼠將「人道處理」（人道毀滅）。（資料圖片）

漁護署宣布全港寵物店倉鼠將「人道毀滅」後，有網民支持政府做法保障公共衛生安全，但大部份網民都批評不人道。更有網民想起政府專家顧問、港大微生物學系袁國勇團隊曾以倉鼠研究戴口罩防疫作用，指摘政府「恩將仇報」。

翻查資料，袁國勇團隊於2020年5月曾公布研究，利用約50隻金黃敘利亞倉鼠試驗戴口罩防效功率，將已接受攻毒實驗、帶新型冠狀病毒的倉鼠和無接受攻毒實驗的倉鼠，分別放進封閉格內的兩個籠子，兩籠之間由有孔隔板隔開，並設風扇，單向氣流可從染病倉鼠的籠子經隔板進入另一籠子。

結果發現，若兩籠之間不設口罩阻隔，無帶病毒倉鼠的感染率為66.7%，即每三隻就有兩隻被傳染；若將外科口罩放在染病倉鼠的籠外，即模擬帶病毒者戴上口罩，健康倉鼠受感染比率即大跌至16.7%；而若外科口罩放在健康倉鼠籠外，模擬健康人士戴口罩、但帶病毒者不戴口罩，健康倉鼠受感染率略提升至33.3%，證明戴口罩有效防疫。