高雄嚴懲醉駕　犯人被罰清潔停屍間當場懺悔：首次離屍體這麼近

醉酒駕駛隨時造成人命傷亡，累己累人，但往往仍有人以身試法。台灣上月發生醉駕導致1死3傷嚴重意外，市長陳其邁明言要嚴懲，提出5項罰則，包括要求酒駕犯人到殯儀館服社會勞動役。首批共11名涉及醉駕案件的犯人昨日（18日）在政府人員安排下接受處罰，到高雄市殯儀館清潔停屍間、火化場及入殮室等場地。有犯人服役後直言「首次與屍體距離這麼近」，為醉駕行為懺悔，承諾不會再犯。



高雄政府嚴懲醉駕，要求醉駕者到當地殯儀館服社會勞動役或提供義務勞動作為懲罰。（高雄地檢署相片）

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上月26日，38歲台男飲用烈酒後駕駛私家車，於高雄撞倒正前往觀看聖誕燈光表演的一家四口，導致1死3傷。事後男子被揭發已是第三度醉駕被捕，引起社會關注，高雄市長陳其邁與政府部門商討後制定5大重罰，當中包括要求醉駕者到當地殯儀館服社會勞動役或提供義務勞動。

至昨日（18日），高雄地方檢察署貼出影片，可見首批共11名醉駕犯人被安排至高雄市殯儀館接受懲罰，10男1女經半小時教育後，被分組派往冷凍大樓清潔停屍間的冰櫃、屍車及解剖台、到火化場擦拭火化爐具，或派到殯儀館的往生室及入殮室等場地協助清潔。地檢署職員亦在場視察，期望犯人能在過程體會生命的寶貴，以及死者家屬失去摰親的傷痛。

高雄政府期望懲罰能讓犯人能在過程體會生命的寶貴，以及死者家屬失去摰親的傷痛。（高雄地檢署相片）

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經歷4小時的懲罰後，有醉駕犯明言內心震撼極大，指過程中雖然沒有直接接觸遺體，但在停屍間清潔屍櫃櫃門時，想到內裏放着一具具遺體便覺得感觸良多，「首次離屍體這麼近」，當場懺悔表示日後不會再酒後駕駛，「以後不敢了」。

不少當地網民也認為懲罰雖已加重，但質疑強制勞動的成效，「打掃這些地方算什麼，一聽到喊喝酒，也是一樣要喝到天荒地老，就算自己躺上去也不怕啦」、「嘴巴說不敢了，回去過幾天就忘了，當酒癮犯了依然故我」、「清醒的時候跟酒後可以判若兩人，立法讓酒駕前科者沒機會操控車子比較有效吧」、「這種方式沒有作用，判刑坐牢失去自由順便改酒，有事業不怕罰款，怕失去自由是最好的方法」。

第2胎生女願望落空 內地爸醉駕後爆喊自首：想進看守所靜靜



內地1名男子得知第二胎誕女願望落空後大受打擊，醉駕後致電警方「舉報自己」，直言「想進看守所靜靜」。（大象新聞影片截圖）

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