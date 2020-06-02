醉駕撞死Foodpanda外賣車手　大馬21歲華裔青年竟豎拇指

馬來西亞21歲華裔青年許永章（Khor Yong Zhang，音譯）無視居家禁令，周一（6月1日）凌晨外出飲酒並醉駕，撞死了44歲Foodpanda外賣員莫哈末再立（Mohamed Zaili Mohamed）；有行車攝錄機拍到，事發時許永章的私家車撞上莫哈末再立的電單車後未有立即剎停，反而繼續拖行逾2公里；許永章其後被捕，並被帶到吉隆坡交通法庭受審。

許永章任職汽車零件店，事發當晚醉酒駕駛失控，撞到莫哈末再立的電單車導致其頭部重創，當場身亡。網上片段顯示，許永章撞人後未有立即停車，反而繼續把電單車拖行，在路面擦出大量火花；一名司機見狀從後追趕，不斷響按促許永章停車，惟他竟搖下車窗，伸出手豎起大拇指。

許永章最終仍被逼停，警方趕到發現他全身散發濃烈酒味，隨即將他拘捕及押回警局進行酒精測試，證實其體內酒精濃度嚴重超標。

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死者妻：永遠都不會原諒他

吉隆坡交通調查及執法組主任祖基菲里稱，死者莫哈末再立事發時正在代妻子送餐，豈料飛來橫禍；當局強調會起訴許永章，一旦罪成，最高可被判入獄10年。

許永章周一上午首度上庭，在傳譯員讀出指控後，他點頭表示明白，但拒絕認罪。法官批准許永章以6000令吉（約1萬港元）保釋候審，同時凍結其駕駛執照，預料7月1日再提訊。

莫哈末再立的47歲妻子表示，二人育有5名子女，丈夫是全家的經濟支柱，如今一家人只好學習自力更生，「當晚他送餐前曾跟我自拍，豈料這竟然成為我們最後一張合照。如今他去世，我心都碎了，永遠都不會原諒他（許永章）！」