禮金幾多先算多？女家呻只要求呢個數即被嘲賣女：真係買餅都唔夠

有準新娘在網上訴苦稱答應了男友的求婚後，未來奶奶上門提親，卻因禮金數目鬧翻，連婚禮也不知能否辦成。她解釋她媽媽已不收「大聘」，只是意思意思收點小聘和餅錢，竟被男家直斥貪錢和「賣女」：「（他媽）甚至在我爸媽和叔公面前說我男友是不是被我下符才會這樣不聽她的話。」



文：準新娘發表於匿名公社

聖誕節我答應男友的求婚，前幾天準婆家的人也來我家提親，我媽只是說要12小聘26大聘跟8萬（台幣，下同）餅錢，就被準婆婆說是要賣女兒……

係女家貪心定男家過分？點圖放大睇睇原文全文同網民意見▼▼▼

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我媽解釋大聘我們不會收，但準婆婆還是覺得12萬小聘太多，還說現在沒什麼人吃餅了，為什麼要8萬的餅錢？我家是大家族我祖父母都還在，我祖父是長子，我爸也是長子，而我是我爸唯一的女兒，整家族的人數很多，老實說8萬餅錢根本不夠，我爸媽只是意思提個價錢就被轟，就算男友在旁邊一直說這些他自己會出，但他媽還是很不高興，甚至在我爸媽和叔公面前說我男友是不是被我下符才會這樣不聽她的話。

提親過程當然破局了，小叔公非常生氣的把我爸媽罵了一頓，我爸媽也自責是不是當初沒想仔細，但我跟男友都認為我爸媽提出來的已經很合理了，而且這些費用我跟男友都會處理，準婆婆根本不用花到一毛錢，她為什麼要這麼反對？吃完午餐後男友跟我說乾脆公證算了。但我娘家的親戚一堆，不宴客對我爸媽也不好意思，而且準婆婆也說她們一定要宴客，現在我跟男友都很傷腦筋，只是想結婚共組家庭而已，怎麼這麼難啊？

文章吸引不少網友留言及分享經歷：「12萬小聘跟8萬餅錢這不是基本的嗎？這樣都嫌多的話，那你以後的問題也會更多才對，這個婚要不要結就要三思了」、「我弟近期要結婚了，我們家昨晚也才送小聘和餅錢過去（女方家不收大聘），我爸也了解女方家很大氣，所以就說餅錢不夠盡量開口，兩家人也就開開心心去吃飯。我覺得如果男方連這點小錢都要計較，我勸你這個婚不要結了，以後問題會更多」、「大聘不收，小聘加餅錢20萬，其實不過分。題外話，婚後絕對不要跟婆家住」、「我是覺得餅錢8萬還好啦！小聘12萬也還好（我妹結婚的時候也有收），這筆錢我媽媽是把它存起來！金額都在另一本存摺裡面。大聘就真的只有擺出來，沒跟對方收！至於紅包怎麼收，男方歸男方、女方歸女方！現在結婚沒花40-50萬有點難了」。

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