小學生Zoom遊京都收$400　網民熱議：睇電腦都咁貴？　校方咁回應

疫情下無法外旅，學生的遊學團全喊停，早前已有一些機構以Zoom舉辦本地遊供學生在家參與，日前有facebook群組流傳1張學校通告，顯示有機構舉行名為「眼睛賞世界—日本交化之旅：京都遊」的Zoom遊學團，通告內容隨即引起網民熱議。

通告顯示每名學生收費750元，校方提供350元津貼，即學生需交400元，2天行程朝10晚5，包括「去」清水寺、京都大街及環球影城等，更有壽司製作示範，當中有1名當地導遊參與，更可訂購當地紀念品。活動名額150至450人，涉及金額達11至33萬元，不少網民質疑太貴，質疑「到底係邊個老師、校長諗出咁偉大嘅方法？」。

聖公會何潭芸小學回覆《香港01》查詢時確認通告是校方所發，但澄清這是辦學團體的《春雨》編輯委員會的活動，並非該校教師策劃。校方強調活動非強制參加，但因疫下學生無法出國，只是想為家長提供多個增廣見聞的選擇，同類的Zoom旅行團一直都有，活動現已有學生報名。



有網民分享1則學校通告，提及以Zoom去日本京都的遊學團，惹來網民熱議。（「on9仔女同盟會 (on9限定) 官方後備群」fb群組截圖）

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數個facebook群組今日（20）日流傳1張小學學校通告，顯示名叫「眼睛賞世界—日本交化之旅：京都遊」的2天Zoom遊學團，對象是小五、小六生，屬校名額有150至450名，會由1名領隊、1名當地導遊帶團，每20名學生有1名導師。每人費用750元，但校方津貼350元，學生實際付400元，用以支付領隊、導遊、導師服務費，及所有手工材料及食材等等。按150至450名額、每人750元計算，如活動成團，舉辦單位可獲11.25萬至33.75萬元。

行程在4月18至19日進行，早上10時至下午5時，2天合共14小時，會遙距參觀京都大街、清水寺、嵐山、環球影城等著名景點，活動上還會製作《鬼滅之刃》摺紙、壽司製作示範及親嚐製作特別版壽司，還可訂購當地紀念品。

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通告引起網民激烈討論，所需金額更是網民焦點，「咁都要750，我食返餐Omakase仲好」、「播片仲要收4嚿….咁不如上YouTube自己睇」、「笑咗，仲要收錢」。有人質疑活動的必要性，「咁同睇旅遊節目有咩唔同」、「咩料呀， 重點親嘗特別版壽司飯，仲有係ZOOM旅行技巧學習」，「如何親嚐特別版壽司」。有網民一度質疑活動真偽，但樓主回應稱沒必要「整張假通告嚟抹黑學校」。

發通告的聖公會何潭芸小學回覆《香港01》指，這個旅行團是辦學團體主辦的活動，屬校所有學生都可以參與，強調絕不會強迫學生參與，校方只負責發通告，活動初心是疫情下學生無法出國旅行，故想向家長們提供多一個選擇。許多網民一看收費即「嫌貴」，校方指750元非最終收費，因為每名學生都會獲得350元津貼，實際付款400元。

有網民擔心類似活動會否影響成績評核，校方指活動和成績無關。而引起關注的整壽司，據校方了解可能是學生買材料做，同類的旅行團一直都有，早前就辦過1個馬來西亞團，當時主辦方特意訂購當地罐頭製供學生使用。雖然活動未截止，但已有學生報名參與。

《香港01》已就活動事宜向聖公宗（香港）小學監理委員會《春雨》編輯委員會查詢，正等候回覆。