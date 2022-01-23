2022農曆新年｜年初一禁忌一覽　熄晒啲燈、鬧仔、倒垃圾都冇運行

春節即將到來！大年初一是新年最重要的一天，這一天的習俗，像是放鞭炮、拜神及拜年，都是為了迎接新年好運而行之有年的傳統。



同時，也有一些事情是初一絕對不宜做的，否則可能會被壞運糾纏整年！

民俗專家楊登嵙提醒，初一不可以睡午覺、半夜不能把燈全關掉，還有當天也不可吃稀飯等，總共12條禁忌，快來看看、避免踩雷！

【懶人包】一個圖輯看清大年初一12大禁忌（點圖放大閱讀）▼▼▼

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禁忌1：忌吵架、打罵小孩——和氣生財人人都懂，尤其是大年初一更要注意！老師提醒，大年初一切記不可吵架、打架，尤其是打罵小孩，否則容易在新的一年招惹官訟是非。禁忌2：不可灑水掃地或倒垃圾——新春第一天，拜年是不可缺少的行程，而親友團聚難免一起嗑瓜子、吃水果，產生的果皮垃圾要怎麼處理？老師提醒，新年初一到初五期間萬萬不可使用到「掃把」，要清理的話可以用手撿，用掃把的話會把財氣通通掃掉。

禁忌3：忌吃稀飯——稀飯是常見的傳統中式早餐之一，但在古時候是窮人家的食物，因此新年第一天最好不要吃稀飯，以免來年財運受阻。禁忌4：忌殺生——新年最令人期待的一環就是大魚大肉的年菜，每每年節一過，所有人都腫了兩圈，但老師提醒，新年殺生恐怕會惹上血光之災，所以年菜最好都要在年前準備完成，避開在新年第一天殺雞、殺鴨。

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禁忌5：忌向人要債——新的一年若向別人討債的話，不僅讓別人觸霉頭，同時對自己也不好，若要還錢或討錢，最好都在年前或者大年初五過後，這樣才能守住財。禁忌6：忌欠錢——俗話說：「欠錢不能欠過年」，除了欠過年會影響財運外，欠錢本身就讓自己背負財務壓力，所以最好在年前就還清，讓自己可以無債一身輕的迎向新年。禁忌7：忌睡午覺——閩南語有一句俗諺是「男睡田崩，女睡廚垮」，睡午覺是偷懶的象徵，在大年初一午睡的話會影響來年的事業運，所以最好不要在這天睡午覺。

禁忌8：忌打破東西——打破東西的時候，我們常會默唸「碎碎（歲歲）平安」就好，但大年初一若是打破東西可沒這麼簡單！老師指出，要是在新年打破東西等於是「破運」的徵兆，萬一不小心打破了，則要用一張紅布或紅紙將碎片包起來，放在神明桌下，同時再口誦「碎碎（歲歲）平安」，等到初五後拿去丟掉，也就是「送窮」，才算將此事了結。

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禁忌9：忌回娘家——春節最重要的就是闔家團圓，嫁出去的女兒也可以藉此時和娘家人團聚，而春節禮俗上一般認為初二才能回娘家，那為什麼大年初一不可以回娘家呢？老師解釋，嫁出去的女兒若是初一回娘家會影響娘家家運，因此要回娘家最好選在初二、初三。禁忌10：忌燈全關——新的一年不少人會去廟裡點光明燈，這也間接說明了燈的重要。燈象徵著光明與希望，大年初一家裡維持明亮、開著燈的狀態，表示照亮嶄新的一年，以光明迎接新年到來，因此夜晚不可以把燈全部關掉，特別是有供奉神明的人家，要是把燈全部關掉的話，會讓新的一年黑暗籠罩、前途黯淡。

禁忌11：忌說不吉利的話——通常我們認為「死」、「亡」、「絕」是不吉利的字眼，平時就不應該掛在嘴邊，在新年尤其忌諱，絕對不可以提起，以免招來不良的影響。禁忌12：紅包及送禮不能單數——好事成雙、好禮亦然，過年時紅包最好是包雙數，送禮最好也是雙數，以鳳梨酥禮盒為例，裡面最好是8入、12入，因為單數在傳統上是不吉利的，葬禮白包通常才會包單數，如300、700等，除此之外，雙數也要記得避免掉「4」（諧音「死」）有關的數字為好。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不能欠錢、不能睡午覺…大年初一的禁忌你都知道嗎？民俗專家揭12件新年絕對不能做的事】